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На Банковой десятки VIP-авто: Зеленский проводит встречу с бизнесом

Михаил Ткач, Денис КарловскийСреда, 23 февраля 2022, 17:54
На Банковой десятки VIP-авто: Зеленский проводит встречу с бизнесом

"Украинская правда" зафиксировала, как в Офис президента на улице Банковой в Киеве съезжаются представители 50 крупнейших бизнес-компаний Украины.

Источник: Украинская правда

Детали: Журналистам УП удалось сфотографировать, как в здание Офиса заходили представители топ-50 украинского бизнеса. В частности, заметили

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  • днепровского бизнесмена Геннадия Корбана;
  • бывшего народного депутата, одного из руководителей "Партии регионов" Бориса Колесникова;
  • бывшего заместителя главы "Партии регионов" и вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова Сергея Тигипко;
  • народного депутата и бывшего главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту;
  • бывшего народного депутата и бизнесмена Василия Хмельницкого;
  • главу совета директоров Darnitsa Group, бывшего замглавы Администрации президента и бывшего генерального директора компании "Майкрософт" в Украине Дмитрия Шимкива;
  • генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу;
  • гендиректора компании "ДТЭК" Максима Тимченко;
  • владельца группы сети АЗС WOG и группы "Континиум" Степана Ивахива;
  • народного депутата и харьковского бизнесмена Александра Фельдмана;
  • соучредительницу строительной компании Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

На пересечении улиц Банковой и Лютеранской, где расположен один из входов в Офис президента, УП зафиксировала скопление черных авто премиум-класса.

 
Фото: Михаил Ткач, УП
 
Фото: Михаил Ткач, УП
 
Игорь Мазепа, гендиректор Concorde Capital
Фото: Михаил Ткач, УП
Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко
Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко
Фото: Михаил Ткач, УП
 
Фото: Михаил Ткач, УП
 
Фото: Михаил Ткач, Уп
 
Фото: Михаил Ткач, Уп
Сергей Тарута, бывший глава Донецкой ОДА и народный депутат
Сергей Тарута, бывший глава Донецкой ОДА и народный депутат
Фото: Михаил Ткач, Уп
Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
Фото: Михаил Ткач, Уп
Василий Хмельницкий (посередине)
Василий Хмельницкий (посередине)
Фото: Михаил Ткач, Уп
 
Борис Колесников
Фото: Михаил Ткач, Уп
 
Фото: Михаил ткач, уп
Скопление машин премиум-класса возле входа в Офис президента на перекрестке Лютеранской и Банковой улиці
Скопление машин премиум-класса возле входа в Офис президента на перекрестке Лютеранской и Банковой улиці
Фото: Михаил ТкаЧ, Уп

Предыстория: 

  • 22 февраля президент Владимир Зеленский публично заявил, что проведет встречу с главами топ-50 украинских бизнес-компаний на фоне угрозы вторжения российских войск на Донбассе. По источникам УП, на встречу пригласили олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.
  • Источники УП среди приглашенных бизнесменов сказали, что бизнес готов "забыть обиды" и работать совместно с Офисом президента для защиты и обороны Украины на фоне угрозы России. В конце 2021 года Зеленский публично начал борьбу с Ахметовым.
  • 23 февраля "Украинская правда" зафиксировала, как Пинчук и Ахметов вернулись на своих самолетах в Киев. Ахметов дал эксклюзивный комментарий после посадки журналисту УП Михаилу Ткачу.
  • В марте 2020 года Офис президента устраивал подобную встречу с представителями крупного бизнеса, на котором их попросили помочь в преодолении последствий пандемии коронавируса.
  • В то же время, по состоянию на 23 февраля обычные граждане перечислили из собственных средств 20 миллионов гривен на счета благотворительного фонда "Вернись живым". Эти средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил.

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Темы: ЗеленскийолигархибизнесОфис президента
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