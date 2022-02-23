На Банковой десятки VIP-авто: Зеленский проводит встречу с бизнесом

"Украинская правда" зафиксировала, как в Офис президента на улице Банковой в Киеве съезжаются представители 50 крупнейших бизнес-компаний Украины.

Источник: Украинская правда

Детали: Журналистам УП удалось сфотографировать, как в здание Офиса заходили представители топ-50 украинского бизнеса. В частности, заметили

днепровского бизнесмена и бывшего народного депутата Геннадия Корбана;

бывшего народного депутата, одного из руководителей "Партии регионов" и владельца группы "Альтком" Бориса Колесникова;

бывшего заместителя главы "Партии регионов" и вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова Сергея Тигипко;

народного депутата и бывшего главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту;

бывшего народного депутата и бизнесмена Василия Хмельницкого;

главу совета директоров Darnitsa Group, бывшего замглавы Администрации президента и бывшего генерального директора компании "Майкрософт" в Украине Дмитрия Шимкива;

генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу;

гендиректора компании "ДТЭК" Максима Тимченко;

владельца группы сети АЗС WOG и группы "Континиум" Степана Ивахива;

народного депутата и харьковского бизнесмена Александра Фельдмана;

соучредительницу строительной компании Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

На пересечении улиц Банковой и Лютеранской, где расположен один из входов в Офис президента, УП зафиксировала скопление черных авто премиум-класса.

Фото: Михаил Ткач, УП

Фото: Михаил Ткач, УП

Игорь Мазепа, гендиректор Concorde Capital Фото: Михаил Ткач, УП

Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко Фото: Михаил Ткач, УП

Фото: Михаил Ткач, УП

Фото: Михаил Ткач, Уп

Фото: Михаил Ткач, Уп

Сергей Тарута, бывший глава Донецкой ОДА и народный депутат Фото: Михаил Ткач, Уп

Геннадий Корбан Фото: Михаил Ткач, Уп

Василий Хмельницкий (посередине) Фото: Михаил Ткач, Уп

Борис Колесников Фото: Михаил Ткач, Уп

Фото: Михаил ткач, уп

Скопление машин премиум-класса возле входа в Офис президента на перекрестке Лютеранской и Банковой улиці Фото: Михаил ТкаЧ, Уп

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