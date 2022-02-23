Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Банковой десятки VIP-авто: Зеленский проводит встречу с бизнесом

Михаил Ткач, Денис КарловскийСреда, 23 февраля 2022, 18:54

"Украинская правда" зафиксировала, как в Офис президента на улице Банковой в Киеве съезжаются представители 50 крупнейших бизнес-компаний Украины.

Источник: Украинская правда

Детали: Журналистам УП удалось сфотографировать, как в здание Офиса заходили представители топ-50 украинского бизнеса. В частности, заметили

  • днепровского бизнесмена и бывшего народного депутата Геннадия Корбана;
  • бывшего народного депутата, одного из руководителей "Партии регионов" и владельца группы "Альтком" Бориса Колесникова;
  • бывшего заместителя главы "Партии регионов" и вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова Сергея Тигипко;
  • народного депутата и бывшего главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту;
  • бывшего народного депутата и бизнесмена Василия Хмельницкого;
  • главу совета директоров Darnitsa Group, бывшего замглавы Администрации президента и бывшего генерального директора компании "Майкрософт" в Украине Дмитрия Шимкива;
  • генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу;
  • гендиректора компании "ДТЭК" Максима Тимченко;
  • владельца группы сети АЗС WOG и группы "Континиум" Степана Ивахива;
  • народного депутата и харьковского бизнесмена Александра Фельдмана;
  • соучредительницу строительной компании Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

На пересечении улиц Банковой и Лютеранской, где расположен один из входов в Офис президента, УП зафиксировала скопление черных авто премиум-класса.

 
Фото: Михаил Ткач, УП
 
Фото: Михаил Ткач, УП
 
Игорь Мазепа, гендиректор Concorde Capital
Фото: Михаил Ткач, УП
Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко
Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко
Фото: Михаил Ткач, УП
 
Фото: Михаил Ткач, УП
 
Фото: Михаил Ткач, Уп
 
Фото: Михаил Ткач, Уп
Сергей Тарута, бывший глава Донецкой ОДА и народный депутат
Сергей Тарута, бывший глава Донецкой ОДА и народный депутат
Фото: Михаил Ткач, Уп
Геннадий Корбан
Геннадий Корбан
Фото: Михаил Ткач, Уп
Василий Хмельницкий (посередине)
Василий Хмельницкий (посередине)
Фото: Михаил Ткач, Уп
 
Борис Колесников
Фото: Михаил Ткач, Уп
 
Фото: Михаил ткач, уп
Скопление машин премиум-класса возле входа в Офис президента на перекрестке Лютеранской и Банковой улиці
Скопление машин премиум-класса возле входа в Офис президента на перекрестке Лютеранской и Банковой улиці
Фото: Михаил ТкаЧ, Уп

Предыстория: 

  • 22 февраля президент Владимир Зеленский публично заявил, что проведет встречу с главами топ-50 украинских бизнес-компаний на фоне угрозы вторжения российских войск на Донбассе. По источникам УП, на встречу пригласили олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.
  • Источники УП среди приглашенных бизнесменов сказали, что бизнес готов "забыть обиды" и работать совместно с Офисом президента для защиты и обороны Украины на фоне угрозы России. В конце 2021 года Зеленский публично начал борьбу с Ахметовым.
  • 23 февраля "Украинская правда" зафиксировала, как Пинчук и Ахметов вернулись на своих самолетах в Киев. Ахметов дал эксклюзивный комментарий после посадки журналисту УП Михаилу Ткачу.
  • В марте 2020 года Офис президента устраивал подобную встречу с представителями крупного бизнеса, на котором их попросили помочь в преодолении последствий пандемии коронавируса.
  • В то же время, по состоянию на 23 февраля обычные граждане перечислили из собственных средств 20 миллионов гривен на счета благотворительного фонда "Вернись живым". Эти средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил.

Темы: ЗеленскийолигархибизнесОфис президента
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Российский рубль обвалился до исторического минимума

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена

Убить Зеленского – Путин отправил "вагнеровцев" со спецзаданием – The Times

Все новости...
Зеленский
В ОП завершилась встреча с бизнесменами
Зеленский ждет от России гарантий безопасности
Зеленский: Шаги нашей армии по защите будем знать только я и ВСУ
Последние новости
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос угрозы войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
12:28
Из-за нападения РФ 16 детей погибли, 45 ранены – Минздрав
12:23
Горжусь народом этой страны: Дуглас, Гарфилд и Lady Gaga поддержали Украину
12:16
видео"Бандеровцы" лучше относятся, чем свои: СБУ обнародовала показания пленных оккупантов
12:10
Венедиктова рассказала, кого отпустят из тюрьмы защищать Украину
12:09
УЗ добавила еще один поезд Киев-Львов
12:07
"Будьте надежным тылом": Минздрав призывает аптекарей выходить на работу
12:05
Украина перехватила военную инициативу – Данилов
Все новости...