На Банковой десятки VIP-авто: Зеленский проводит встречу с бизнесом
Среда, 23 февраля 2022, 17:54
"Украинская правда" зафиксировала, как в Офис президента на улице Банковой в Киеве съезжаются представители 50 крупнейших бизнес-компаний Украины.
Источник: Украинская правда
Детали: Журналистам УП удалось сфотографировать, как в здание Офиса заходили представители топ-50 украинского бизнеса. В частности, заметили
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- днепровского бизнесмена Геннадия Корбана;
- бывшего народного депутата, одного из руководителей "Партии регионов" Бориса Колесникова;
- бывшего заместителя главы "Партии регионов" и вице-премьер-министра в правительстве Николая Азарова Сергея Тигипко;
- народного депутата и бывшего главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту;
- бывшего народного депутата и бизнесмена Василия Хмельницкого;
- главу совета директоров Darnitsa Group, бывшего замглавы Администрации президента и бывшего генерального директора компании "Майкрософт" в Украине Дмитрия Шимкива;
- генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу;
- гендиректора компании "ДТЭК" Максима Тимченко;
- владельца группы сети АЗС WOG и группы "Континиум" Степана Ивахива;
- народного депутата и харьковского бизнесмена Александра Фельдмана;
- соучредительницу строительной компании Stolitsa Group Владиславу Молчанову.
На пересечении улиц Банковой и Лютеранской, где расположен один из входов в Офис президента, УП зафиксировала скопление черных авто премиум-класса.
Предыстория:
- 22 февраля президент Владимир Зеленский публично заявил, что проведет встречу с главами топ-50 украинских бизнес-компаний на фоне угрозы вторжения российских войск на Донбассе. По источникам УП, на встречу пригласили олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.
- Источники УП среди приглашенных бизнесменов сказали, что бизнес готов "забыть обиды" и работать совместно с Офисом президента для защиты и обороны Украины на фоне угрозы России. В конце 2021 года Зеленский публично начал борьбу с Ахметовым.
- 23 февраля "Украинская правда" зафиксировала, как Пинчук и Ахметов вернулись на своих самолетах в Киев. Ахметов дал эксклюзивный комментарий после посадки журналисту УП Михаилу Ткачу.
- В марте 2020 года Офис президента устраивал подобную встречу с представителями крупного бизнеса, на котором их попросили помочь в преодолении последствий пандемии коронавируса.
- В то же время, по состоянию на 23 февраля обычные граждане перечислили из собственных средств 20 миллионов гривен на счета благотворительного фонда "Вернись живым". Эти средства будут направлены на поддержку Вооруженных сил.
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