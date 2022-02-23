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Twitter ошибочно заблокировал страницы, распространявшие передвижение войск РФ

Денис КарловскийСреда, 23 февраля 2022, 23:51

В соцсети Twitter сообщили, что по ошибке заблокировали около 10 страниц, на которых распространяли доказательства перемещения военных подразделений России.

Источник: Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря Twitter

Прямая речь пресс-секретаря Twitter: "Мы усиленно проверяем новую информацию, не нарушает ли она наши правила сообщества, и в этом случае мы ошибочно прибегли к принудительным мерам по нескольким аккаунтам.

Как можно скорее мы пытаемся просматривать подобные решения и уже восстановили доступ к ряду аккаунтов, по которым мы раньше применили временную приостановку доступа".

Детали: Спикер сети пояснил, что аккаунты временно "заморозили" потому, что они якобы нарушали правила запрета распространения медиафайлов, которые выглядят ложными или сфальсифицированными.

Он возразил, что аккаунты заморозили автоматически из-за массовой серии жалоб на них от других пользователей. По их словам, в соцсети никогда не блокируют страницы только по факту наличия большого количества жалоб от пользователей.

Почему это важно: Многие пользователи и журналисты публикуют открытые данные по перемещению российских войск на фоне угрозы возможного вторжения в Украину. Одна из таких команд журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team, которые пользуются открытыми данными по перемещению войск РФ и публикуют их в соцсетях.

Темы: соцсетитехнологииРосcияинформационная война
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