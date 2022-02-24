Путин объявил войну еще 21 февраля, но видео показали только 24-го – Новая газета

Президент страны-агрессора Владимир Путин еще 21 февраля записал видео об объявлении войны Украине, при этом на сайте Кремля его опубликовали только 24 февраля.

Источник: данные Новой газеты, Conflict Intelligence Team (CIT)

Детали: Издание выяснило, что речь Путина была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник: "Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства".

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После публикации этих данных в CIT предположили, что масштабное военные действия против Украины Россия планировала начать в ночь с 21-го на 22 февраля, но тогда планы страны-агрессора были нарушены. Причины пока неизвестны.

Речь Путина об объявлении войны была записана еще вечером 21 февраля, в понедельник. Убедиться в этом можно, скачав видео с сайта Кремля и проверив его свойства. pic.twitter.com/ZRwgdwB8ni — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 24, 2022

Напомним: 24 февраля Владимир Путин выступил с экстренным обращением к гражданам, в котором сообщил о решении начать военную операцию против Украины.