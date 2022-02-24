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Несколько государств ЕС против отключения России от SWIFT – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 24 февраля 2022, 20:34

Есть реальная вероятность того, что Европейский Союз может отрезать Россию от SWIFT, высокобезопасной платежной сети, соединяющей тысячи финансовых учреждений по всему миру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источники в ЕС.

Изъятие России из SWIFT сделает почти невозможным для финансовых учреждений пересылку денег в страну или за ее пределы. Это серьезно повлияет на российский бизнес с иностранными клиентами и может нанести реальный ущерб экономике страны.

Однако страны ЕС разделились относительно того, делать этот шаг или нет. Высокопоставленные источники в ЕС сообщили CNN, что в странах-членах существует разрыв между такими странами как Польша, Эстония, Латвия и Литва, которые хотят отключения от SWIFT как часть пакета санкций, который будет объявлен позже сегодня, а также государствами, которые имеют более крепкие экономические связи с Россией и не хотят, чтобы SWIFT включали в новые санкции.

Издание назвало 4 таких государства - Германия, Италия, Венгрия и Кипр, однако не отметило, полный ли это перечень. Примечательно, что Францию в список противников санкций не включили.

В Киеве знают об этом споре. Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба  завил, что  кровь украинцев на руках те, хто смягчает санкции

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что разговор продолжается, но считает, что вероятно, что экономические интересы победят в споре, и Брюссель не отрежет Россию от SWIFT.

Как сообщалось, Байден вечером объявит о новых санкциях и оружии для Украины. ЕС обещает ввести жесткие санкции в течение 24 часов.

Подробнее о реакции Запада на российскую агрессию читайте в лайв-трансляции Война с Россией: все об ответе Европы, США и мира.

Лайв-трансляцию сообщений о боевых действиях и ударах оккупационных войск 24 февраля читайте в публикации "Россия напала на Украину. ОНЛАЙН".

Темы: РосcиябанкиЕС
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