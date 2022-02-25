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Ракетные удары по Киеву вероятны – Арестович

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 03:25
фото: facebook Арестовича

Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что удары по Киеву считаются "вероятными".

Источник: Арестович в Facebook

Прямая речь: " Различные источники пишут, что ожидаются ракетные удары по Киеву в 3 часа, ссылаются на CNN.

В данный момент такие удары рассматриваются, как "вероятные".

Следует отметить, что мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью.

Бить будут по военным объектам.

Сегодня мы их остановили.

"В общем, у них-то провал на самом деле. Провал и первого удара и последующих планов".

"Поэтому, завтра будет самый страшный день. Страшнее, чем сегодня.

Завтра они включат все свои возможности, чтобы сломить нас психологически и - на поле боя.

Но с другой стороны, уже будет и легче.

"Выдержим завтра - на третьи сутки станет существенно легче".

Детали: Арестович отметил, что "практическое вклинение на нашу территорию составило в среднем сорок километров".

Также Арестович добавил, что "по данным нашей разведки, противник ошеломлен силой сопротивления и очень низкими темпами своего продвижения".

Напомним: Госсекретарь США Тони Блинкен утверждает, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему".

Темы: Киеввойна
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