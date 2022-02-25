Ракетные удары по Киеву вероятны – Арестович
Советник главы офиса президента Алексей Арестович сообщил, что удары по Киеву считаются "вероятными".
Источник: Арестович в Facebook
Прямая речь: " Различные источники пишут, что ожидаются ракетные удары по Киеву в 3 часа, ссылаются на CNN.
В данный момент такие удары рассматриваются, как "вероятные".
Следует отметить, что мирным гражданам подобные удары угрожают с очень малой вероятностью.
Бить будут по военным объектам.
Сегодня мы их остановили.
"В общем, у них-то провал на самом деле. Провал и первого удара и последующих планов".
"Поэтому, завтра будет самый страшный день. Страшнее, чем сегодня.
Завтра они включат все свои возможности, чтобы сломить нас психологически и - на поле боя.
Но с другой стороны, уже будет и легче.
"Выдержим завтра - на третьи сутки станет существенно легче".
Детали: Арестович отметил, что "практическое вклинение на нашу территорию составило в среднем сорок километров".
Также Арестович добавил, что "по данным нашей разведки, противник ошеломлен силой сопротивления и очень низкими темпами своего продвижения".
Напомним: Госсекретарь США Тони Блинкен утверждает, что "все доказательства свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему".