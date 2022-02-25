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Ракетні удари по Києву ймовірні – Арестович

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 03:25
фото: facebook Арестовича

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив удари по Києву вважаються "ймовірними".

Джерело: Арестович у Facebook

Пряма мова: "Різні джерела пишуть, що ракетні удари очікуються по Києву о 3 годині, посилаючись на CNN.

Наразі такі удари вважаються "ймовірними".

Слід зазначити, що цивільним загрожують такі удари з дуже малою вірогідністю.

Вони будуть воювати на військових об'єктах.

Ми зупинили їх сьогодні".

"Взагалі у них провал насправді. Провалився і перший удар, і плани попереду".

"Тому завтра буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні.

Завтра вони увімкнуть все що можуть, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою.

Але з іншого боку, далі стане легше".

"Витримаємо завтра – на третій день буде суттєво легше".

Деталі: Арестович зазначив, що "практичний наплив на нашу територію склав в середньому сорок кілометрів".

Також Арестович додав, що "за даними нашої розвідки, противник приголомшений силою опору і дуже низькими темпами свого прогресу".

Нагадаємо: Держсекретар США Тоні Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому".

Теми: Київвійна
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