Ракетні удари по Києву ймовірні – Арестович
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив удари по Києву вважаються "ймовірними".
Джерело: Арестович у Facebook
Пряма мова: "Різні джерела пишуть, що ракетні удари очікуються по Києву о 3 годині, посилаючись на CNN.
Наразі такі удари вважаються "ймовірними".
Слід зазначити, що цивільним загрожують такі удари з дуже малою вірогідністю.
Вони будуть воювати на військових об'єктах.
Ми зупинили їх сьогодні".
"Взагалі у них провал насправді. Провалився і перший удар, і плани попереду".
"Тому завтра буде найстрашніший день. Страшніше, ніж сьогодні.
Завтра вони увімкнуть все що можуть, щоб зламати нас психологічно і – на полі бою.
Але з іншого боку, далі стане легше".
"Витримаємо завтра – на третій день буде суттєво легше".
Деталі: Арестович зазначив, що "практичний наплив на нашу територію склав в середньому сорок кілометрів".
Також Арестович додав, що "за даними нашої розвідки, противник приголомшений силою опору і дуже низькими темпами свого прогресу".
Нагадаємо: Держсекретар США Тоні Блінкен стверджує, що "всі докази свідчать про те, що Росія має намір оточити Київ і загрожувати йому".