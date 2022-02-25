Второй день вторжения: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН

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Президент Володимир Зеленський попереджає, що ця ніч буде дуже важкою і ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір українців.

"Цієї ночі ворог застосує всі наявні у них сили, щоб зламати наш опір – підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз".

"Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок".