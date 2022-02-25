Второй день вторжения: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН
Секретар РНБО Данилов: Зупиняємо орду як можемо, сітуаціі в Київі під контролем військових збройних сил України та громадян Києва
Військові злочинці рф атакували одну із військових частин в Києві на Проспекті Перемоги. Напад відбито. - ЗСУ
Фото: Reuters
Повідомляється, що наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря
Миколаїв відстояли. Інформація від голови Миколаївської ОДА станом на 4:20, 26 лютого
Канада накладає санкції на Путіна та Лукашенка і вимагає відключення РФ від SWIFT
Близько 150 транспортних вертольотів та сухопутні війська знаходяться приблизно за 32 км від кордону з Україною на півдні Білорусі - супутикові знімки Maxar, оприлюднені Reuters
Проспект Перемоги, м.Київ. Росіяни намагаються взяти одну з військових частин ЗСУ
#TheSimpsons #Simpsons #Ukraine pic.twitter.com/aWvgTUGJKP— The Simpsons (@TheSimpsons) February 26, 2022
У Києві вбили близько 60 диверсантів – радник глави МВС
Нові вибухи в районі Троєщини у Києві — це спроби окупантів зруйнувати ТЕЦ-6. Наразі ППО відбиває атаки, повідомляє співрозмовник УП у командуванні ЗСУ
Очевидці повідомляють про величезні затори на в'їзді до Львова, зокрема на напрямі Київ-Чоп. Автомобілі просуваються близько 15 км за 3 години.
Дехто залишає автомобілі та йде пішки. Інші ж залишаються на ночівлю просто неба серед поля у машинах
Росія ветувала резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагає від Москви зупинити атаки і негайно вивести всі війська з України.
Очікується, що зараз проект резолюції буде розглянуто Генеральною Асамблеєю ООН, що складається з 193 членів, де немає права вето.
Близько опівночі в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ.
Над Київщиною збили ІЛ-76 з ворожим десантом.
"Це помста за Луганськ 2014. Смерть ворогам!", – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Президент Володимир Зеленський попереджає, що ця ніч буде дуже важкою і ворог застосує всі наявні сили, щоб зламати опір українців.
"Цієї ночі ворог застосує всі наявні у них сили, щоб зламати наш опір – підло, жорстко і не по-людськи. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз".
"Ніч буде важкою, дуже важкою, але буде ранок".
Оперативна інформація станом на 00:00 26 лютого щодо російського вторгнення.
Російські знаменитості підтримали війну Росії проти Україні. Зокрема співак Микола Басков, ведучі Алла Довлатова, Тіна Канделакі, Маша Малиновська та Дана Борисова, блогери Курбан Омаров, Тетяна Брухунова та Аміран Сардаро.
У Європі, Канаді та Великій Британії тривають протести проти російського нападу на Україну. Іноземні відомства і посадовці висловлюють підтримку українцям.
Франція
Ейфелева вежа засяяла кольорами прапора України https://t.co/AFKk5V3vVb pic.twitter.com/aEfykLX3iG— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Іспанія
Грузія
Канада
Велика Британія
Тривають консультації щодо переговорів із Росією.
"Ми відповіли згодою на пропозицію президента Російської Федерацї. Безпосередньо в ці години сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу. Що швидше почнуться переговори, то більше буде шансів відновити нормальне життя", – кажуть в ОП.
Білий дім оголосив санкції проти Путіна.
⚡️У Києві не планують відключати електроенергію чи постачання води. Інформація не відповідає дійсності— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Повідомляємо, що можливі лише локальні відключення вуличних ліхтарів за потреби.
❗️Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
У Києві повітряна тривога – всі в укриття.
У Києві виявили диверсійно-розвідувальну групу росіян, що діяли під виглядом підрозділу територіальної оборони.
Відео з російськими полоненими.
СБУ опублікувала допит російського ОМОНівця.
ЗСУ оприлюднили відео з полоненим росіянином.
Миколаївщина. Обстрілюють військову інфраструктуру – аеродром, ПММ на Херсонському шосе, 100.
Росіяни обстріляли ракетами військовий аеродром Старокостянтинова у Хмельницькій області.
Російські військові кинули 5 ракет, почалася пожежа.
Росія понесла тяжкі втрати в районі Коблево, – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового походу знищили 25 агресорів російського десанту у бою в районі Коблево.
Місто Щастя розбито на 80%, Попасну обстрілюють, в Новоайдарі підірвано два мости.
Чернігів повністю контрольований ЗСУ! – Чернігівська ОДА.
Резніков звернувся до українців та росіян.
У Києві співробітники ДСНС разом з поліцейськими роззброїли та взяли у полон двох російських окупантів.
Про це повідомляє Антон Геращенко.
У Маріуполі снаряди РФ влучили у школу й 12-поверхівку, постраждало 3 осіб.
Після важких боїв і значних втрат рашистські окупанти зупинилися поблизу Конотопу. У них проблема з пальним та постачанням, – пишуть в ЗСУ.
Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів.
На околицях містечка знаходиться близько 40 одиниць спаленої російської техніки.
Київ. Терміново в укриття! Загроза авіаудару.
Тероборона Києва отримала протитанкові ракетні комплекси NLAW.
Якщо ви бачите на будівлях, тротуарах чи зелених зонах так звані мітки, – одразу сповіщайте про них правоохоронців чи муніципальну охорону. Або самі зафарбовуйте чи засипайте землею. Це можуть бути хрестики, кола, нанесені фарбою, для коригування вогню ворога.
У столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил.
Європейський Союз погодився заморозити активи президента Росії Владіміра Путіна і міністра закордонних справ Сергєя Лаврова.
"Україна веде активний наступ на дипломатичному фронті", – міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Кулеба пише, що мобільні оператори Канади, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Словаччини, Північної Македонії, Швеції, Литви, Латвії, Чехії, Польщі, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговини скасували оплату за телефонні дзвінки до України.
На Сумщині атака фейкової інформації!!! – голова ОДА Дмитро Живицький.
В Україні офіційно призупиняють навчальний процес.
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Наразі лист на сайті МОН не опублікований. Утім, копія документа є в розпорядженні "УП. Життя".
Глави країн-членів НАТО виступили із заявою, в якій закликали Росію негайно припинити війну з Україною, вивести всі сили з її території та повернути з шляху агресії
Президент Зеленський разом з главою Офіса Андрієм Єрмаком, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, лідером партії "Слуги народу" Давідом Арахамією та радником Михайлом Подоляком опублікували відео з Урядового кварталу Києва.
Міжнародна спільнота активно реагує на війну Росії проти України. Головне
- Польща закриває повітряний простір для російських авіакомпаній
- Чехія також сьогодні з опівночі заборонить роботу всіх російських авіаперевізників на своїй території
- Уряд Ірландії ухвалив екстрене рішення, яким скасував візові вимоги для громадян України
- Литва передасть Україні додаткові бронежилети, каски, автомати та боєприпаси
- Жодна російська група не братиме участі у конкурсі пісні Євробачення у 2022 році — Європейський мовний союз (EBU)
- УЄФА перенесла місце проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа на тлі російської агресії в Україні
- Папа Римський Франциск пішов до російського посольства, щоб "виразити свою стурбованість війною", яку РФ веде проти України
За два дні війни в Україні загинуло 38 цивільних – повідомляє УП колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов. Двоє із загиблих – діти. Цифра не є остаточною.
"Безпілотники російських військ цілять в житлові масиви, "Урагани" – в дитячий садок, а "Гради" – в дитбудинок", – сказав Мамедов.
Іде бій за Чугуїв на Харківщині – раніше Харківська ОДА повідомляла УП про окупацію міста росіянами.
Киян просять терміново перевірити дахи своїх будинків на наявність міток – якщо вони є, засипайте їх землею або накривайте.
Закинутий росіянами під Харковом, розгромлений ЗСУ "Тунгуска"
Литва надасть Україні автомати, боєприпаси та іншу допомогу.
Румунія прийняла майже 11 тисяч українців у перший день війни РФ проти України
У центрі Чечні вишикувались 12 тисяч військовослужбовців – Рамзан Кадиров заявив, що вони готові "в будь-який час виїхати на будь-яку операцію", щоб убезпечити "свою державу та народ".
Фото: "Чечня сегодня"
На Чернігівщині, за свідченнями місцевих, російські військові вже ходять по хатах і просять їсти.
Озброєні російські силовики, у чорній уніформі з білими , стрічками на руках, захопили ЖК Park Town у Бучі. Виривали вхідні замки та стукали у двері. Наразі окупанти перевдягнулися у цивільний одяг та пішли в ліс. Підтверджено у МВС— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Нацбанк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації.
Внаслідок авіаудару з боку Росії на Київщині, у Вишгородському районі, загинуло 4 мирних жителів і поранено 15.
Київська ОДА повідомляє, що складними залишаються напрямки Буча-Гостомель-Ірпінь. Окупанти намагаються прорватись упродовж останніх 4 годин.
Втрачений контроль над переправою до Херсона.
"Ворог значними силами та з великими втратами подолав оборону міста", – заявив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.
Міська влада попередила мешканців Харкова, що на місто сунуть російські бомбардувальники, тому всім негайно треба сховатися в об'єктах укриття та бомбосховищах
Жителі столичної Троєщини готують "коктейлі Молотова" для російської техніки.
За кошти єПідтримки можна допомогти фінансово українській армії.
Естонія направить Україні додаткові протитанкові ракети Javelin та зенітні боєприпаси.
Українські військові збили російський вертоліт під Вінницею – пілотів шукають.
У Чернігові загорілася будівля СБУ – у неї втрапило два снаряди. Також внаслідок обстрілів у місті пошкоджена водонасосна станція та лінія елелтропередач.
Мер Маріуполя заявив, що захисники знищили колону з 22 російських танків, які йшли на місто з Павлополя.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє оперативну інформацію станом на 13:00
Путін готовий відправити до Мінська російську делегацію для переговорів з українською.
Останні події за попередні дві години:
- Російські війська не можуть взяти Маріуполь, тому просто бомблять цивільну інфраструктуру — мер Маріуполя
- Російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.
- Російські військові реактивними системами залпового вогню обстріляли житлову інфраструктуру міста Охтирка у Сумський області. Кількість поранених і загиблих не знаємо. Але є важко поранені діти - повідомляє голова Сумської облВЦА Дмитро Живицький
- Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, ворог хоче знищити столицю. - повідомляє мер Києва Віталій Кличко
- У Генштабі повідомили, що бункеровщик "Міленіум Спіріт", прапор Молдови (уточнено), за 12 миль від порту Південний був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.
- До Києва заходить українська військова техніка для оборони міста.
Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі, повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що такої кількості втрат військових за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала
У Київ заходить українська військова техніка для оборони столиці, МВС просить не знімати її.
Рада Європи зупиняє членство Росії у організації.
"Я давно в ПАРЄ, і вперше бачу таку єдність на всіх рівнях. Рішення за Комітетом міністрів, але в розуміння, що (очікуване рішення) це стаття 8 - призупинення участі РФ у всіх органах Ради Європи", – пояснив президент ПАРЄ Тіні Кокс.
Мер Києва Віталій Кличко: "Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, ворог хоче знищити столицю".
Оболонці готуються відбивати нові спроби ворога взяти Київ 💪🏻 pic.twitter.com/QzuLNwfn32— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Російська армія обстріляла з "Градів" дитячий будинок у м. Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей.
Діти і персонал не постраждали, на момент влучання вони перебували в інших приміщеннях.
Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова.
"Наразі дітей з дитячого будинку не евакуювано, на території дитячого будинку бомбосховища чи підвальні приміщення відсутні. За втручанням прокуратури вживаються заходи щодо їх евакуації", – зазначила Венедіктова.
Міністерство закордонних справ України розробило пам'ятку для українців, які вимушено залишилися за кордоном.
Зеленський звернувся до українців. Головне
- Президент звинуватив міжнародну спільноту у повільному реагуванні на повномасштабне вторгнення Росії — "Як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні?"
- Водночас Зеленський і подякував партнерів за вже введені санкції. "Але російські танки все ще стріляють по житлових будинках у наших містах"
- Анулювання віз для росіян, відключення від SWIFT, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба: "Сьогодні все це має бути на столі, бо йдеться про загрозу усій Європі. Треба діяти без зволікань"
- Зеленський закликав європейців приходити до посольств України у своїх столицях і пропонувати допомогу. "Вимагайте також від своїх урядів, щоб Україна отримала більше – більше фінансової, більше військової допомоги. Бо ця допомога – це допомога вам"
- "Хочу еще раз обратиться к Президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей"
- "А тепер я хочу звернутися до Збройних Сил України. Стійте міцно. Ви все що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу"
У Кремлі заявили, що взяли до відома заяву президента України Володимира Зеленського про готовність обговорювати нейтральний статус України у разі отримання гарантій безпеки.
Дмитро Пєсков: "Це нова заява. Ми звернули на неї увагу. Це скоріше рух у бік позитиву. Тепер ми маємо її проаналізувати. Більшого поки що не можу сказати".
Зведені дані за останні дві години:
- Українські військові знищили близько 20 одиниць ворожих танків на менському напрямку на Чернігівщині та колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки. Втрати живої сили уточнюються.
- У Маріуполі тривають бойові дії за усіма напрямками, також повідомляється про повітряну тривогу у Рівному й обстріл військової частини в Ушомирі, на Житомирщині.
- ЗСУ збили російську крилату ракету під Вінницею, заявив голова вінницької ОДА Сергій Борзов
- Українські військові знищили ворожу ДРГ противника на Оболоні - Сухопутні війська ЗСУ
- Український пілот збив російський винищувач СУ-35 над Харковом.
Європейський союз на засіданні минулої ночі, що пройшло без прес-конференції та без оприлюднення деталей, погодив потужний санкційний пакет.
Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.
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Консолідований перелік заходів, запроваджених ключовими партнерами України
Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.
ЗСУ зупинили наступ ворога на Чернігівщині: знищено 20 танків, до 15 одиниць техніки.
Також підрозділ "Півночі" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку Ріпок на Чернігів. Там втрати ворогів склали близько 10-15 одиниць техніки.
"Чернігів тримає оборону та знищує ворога!", – наголосили в ЗСУ.
Київ. Оболонь
"Виходьте з українськими прапорами на вулиці, знімайте російських окупантів на камери своїх телефонів" — Територіальна оборона ЗС України закликає громадян блокувати російських військових та російську техніку на вулицях своїх міст.
Кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах.
У Львівському обласному центрі служби крові черга на донорство.
Перелік центрів по Україні, де можна здати кров для стратегічних запасів.
Міністр оборони України Олексій Резніков: "У Києві вже 18 тисяч автоматів та відповідний боєкомплект, які вже роздано і продовжуть роздаватися бійцям Сил ТрО протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. Бажаючих долучитись до лав Сил ТрО та зі зброєю в руках зупиняти російських окупантів зростає, а зброя надходить ще".
Прокурор розташованого у Гаазі міжнародного кримінального суду Карім Хан висловив занепокоєність через російське вторгнення до України та задекларував, що суд може взятися за цю справу. Про це йдеться в офіційній заяві прокурора МКС, яку має у розпорядженні "Європейська правда".
Київ. "Увага! Оголошена повітряна тривога! Негайно прямуйте до найближчого укриття!", – КМДА.
Як повідомляють журналісти УП, сигнал тривоги звучить у різних мікрорайонах Києва, зокрема на Святошино, Нивках, Берестейській, Лук’янівській, Оболоні, Виноградарі, Подолі, у Шевченківському районі.
Диверсанти, що заїхали на раніше захоплених машинах ЗСУ, і переодягнені у форму Українських військових розстріляні та знешкоджені!
Обережно, відео містить зображення мертвих людей.
ЗСУ збили російську крилату ракету під Вінницею, – заявив голова вінницької ОДА Сергій Борзов.
Останні оновлення щодо російсько-української війни від Генштабу:
- На білоруському аеродромі у Гомелі здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту
- Через ушкодження злітної смуги аеродрому у Гостомелі, ворог вирішив висуватись своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ
- На Сіверщині українські військові зупинили противника
- Зараз ворог намагається обійти Чернігів та здійснити наступ на столицю. З цією метою ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ
- Місто Конотоп втрачено
- На півдні противник продовжує здійснювати свої загарбницькі плани вийшов на рубіж Херсону, Нової Каховки та Каховки з метою утримання дамби Північнокримського каналу для забезпечення водою тимчасово окупованого півострова Крим
- Ведеться бій за місто Мелітополь
- На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об’єднаних сил
- В районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу
- Угруповання Повітряних Сил здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Веде постійну повітряну розвідку
- Загалом Угруповання об’єднаних сил веде оборонну операцію та намагається зупинити противника по всій лінії зіткнення
Інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун підірвав разом із собою Генічеський автомобільний міст, щоб зупинити ворога.
"Міст було заміновано, але відійти звідти він не встиг", – говорять у Сухопутних військаї ЗСУ.
Це значно уповільнило просування ворога. Підрозділ зумів передислокуватись та організувати оборону.
У Золотоніському районі Черкаської області українські військові збили російський військовий літак. Шукають пілота. - повідомляє поліція Черкащини у Facebook
Укрзалізниця скасовує низку приміських поїздів по всій країні
Київський регіон. Поїзди, які курсують зі столиці, в напрямку Тарасівки, Фастова, Зернового, Ворожби, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростені, Тетеріва, Малина та між цими пунктами.
Електропоїзди, що курсують зазвичай до Бучі зі Святошино та Борщагівки, продовжать ходити, але тепер курсуватимуть лише до Ірпеня, кажуть в УЗ.
Одеський регіон. Поїзди, що курсували за маршрутом Миколаїв – Херсон, Херсон – Вадим, Христинівка – Умань.
Львівський регіон. Електропоїзди Львів – Лавочне – Чоп з 25 лютого та зворотно з 26 лютого.
Центральний регіон. Поїзди Запоріжжя – Новоолексіївка, Мелітополь – Запоріжжя.
Також скасували електропоїзди сполученням Харків – Козача Лопань, Мерчик – Тростянець – Смородине, Тростянець – Смородине – Люботин.
Східний регіон. Поїзди за маршрутами Харків – Бахмут, Харків – Лозова – Краматорськ, Харків – Слов’янськ не курсуватимуть до подальших вказівок.
Поїзди Маріуполь – Південнодонбаська курсуватимуть лише до Волновахи, поїзди з Лимана, Ізюму та Святогірська курсуватимуть лише до Фенольної замість станції Скотувата. Поїзди сполученням Лантратівка – Кіндрашівська-Нова обмежуються по станції Новий Айдар.
Пасажирів просять зберігати спокій, мати при собі документи, що посвідчують особу, бути готовими до можливих перевірок речей та уважно слухати оголошення на вокзалах та станціях.
Херсонска область. Під Олешками розбита Група окупантів.
Обережно, відео містить зображення мертвих людей.
У Києві, на Мінському масиві, точиться бій між ЗСУ та диверсантами. Генштаб просить повідомляти громадян про пересування військової техніки.
Вуличні бої у Мінському масиві pic.twitter.com/0krW5CMuds— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Метро Києва працює в режимі перевезень і як укриття – на станції спустилися багато людей, щоб укритися від можливих обстрілів.
При сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.
Метрополітен закликає людей переміститися в інші укриття або на підземні станції.
Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.
Російські військові захопили два авто ЗСУ, мчать у центр Києва, за ними слідує колона російських вантажівок.
Оперативні зведені дані від Генерального штабу ЗСУ за останні години російського вторгнення:
- Противник наніс повітряний удар по підрозділам в районі міста КРОПИВНИЦЬКИЙ.
- Відмічено значну активність ворожих вертольотів в районах вище ВИЛКОВОГО та з ТИРАСПОЛЯ.
- Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів ДИМЕР та ІВАНКІВ, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки ТЕТЕРІВ. Міст через річку зруйновано.
- Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром ГОСТОМЕЛЬ, до якого вчора рвались російські повітряні десанти.
- Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом.
- У Сумській області з 5:40 ранку розпочалися активні переміщення військової техніки ворога. На околицях Охтирки близько 7:30 ранку зі сторони Писарівки розпочався бій. Російські війська оточили всі великі міста Сумщини і рухаються на Захід.
- Нові супутникові знімки, надані компанією Capella Space, свідчать про появу на річці Прип’ять понтонного мосту, по якому рухається техніка.
- Російські загарбники почали обстрілювати аеропорт у селі Велика Омеляна, що за 4 км від Рівного.
- Українські військові утримали оборону та відбили прорив російських військ під Черніговом.
Колону російської бронетехніки спалили під Гостомелем pic.twitter.com/8SOcN7Pw5n— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Українські військові відбили прорив окупантів на підході до Чернігова та чернігівському напрямку.
Зеленський обговорив антивоєнну коаліцію з президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Ми захищаємо свою свободу і землю. Але потребуємо дієвої міжнародної допомоги. Обговорив це з @AndrzejDuda. Звернувся до Бухарестської дев'ятки щодо оборонної допомоги, санкцій, тиску на агресора. Спільно маємо посадити 🇷🇺 за стіл переговорів. Потребуємо антивоєнної коаліції.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022
Українська армія підриває мости під Києвом, щоб ворог не пройшов до столиці. Мостів більше немає на Новоірпінській трасі, на Варшавській трасі в Гостомелі та в Демидові через річку Ірпінь.
Російські війська нанесли повітряний удар по підрозділах в районі Кропивницького.
Зараз Збройні сили України самовіддано ведуть оборонні бойові дії з переважаючою силою противника по 4-м напрямкам - Сіверський, Слобожанський, Таврійський і ООС. Наші воїни сильні, вмотивовані і незламні. Так само в єдності сильна наша нація! Перемога буде за нами!
Нові супутникові знімки свідчать, що Росія звела понтонний міст на річці Прип'ять на території Білорусі для руху техніки.
Міст розташований у зоні відчуження, на території білоруського Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника. За півтора кілометра від нього вже скупчилась російська техніка.
Дорога від мосту веде до Чорнобильської АЕС, яка відучора, 24 лютого, захоплена РФ.
"Львів! Необхідно іти в укриття! Щойно прозвучала сирена, яка означає повітряну тривогу", - повідомив Садовий
Українці не дали ворогу шансу реалізувати замисел вторгнення в перший день – Володимир Зеленський.
У ранковому зверненні, на другий день вторгнення, президент заявив, що Росія нападає на військові та цивільні об'єкти з метою тиску на українців. Окупант розраховує на втому населення та військових.
"Росії доведеться рано чи пізно говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше ця розмова почнеться – тим меншими будуть втрати самої Росії", – сказав Зеленський.
Російські загарбники почали обстрілювати аеропорт у селі Велика Омеляна, що за 4 км від Рівного.
Оголошена повітряна загроза! Почувши сирени, негайно прямуйте до найближчого укриття! - КМДА
Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що всі великі міста Сумської області оточені російськими військами.
"Ворог облаштував блокпости на в'їздах-виїздах з міста Суми. Цивільне населення пропускають. Але на жаль, ситуація залишається критичною. Дуже велика кількість танків і різноманітної техніки пересувалися в напрямку Києва", – сказав Живицький.
О 5 ранку в Києві загорівся приватний двоповерховий будинок на вулиці Садовій – на нього впали фрагменти ліката. Кількість жертв і постражадлих рятувальники ще уточнюють.
Українська армія зупинила російські війська, які рухались на Київ – біля смт Іванків українські військові підірвали міст. Якщо Іванків впаде, у РФ буде можливість зайти в Київ через Вишгород.
Російська війська, які наступають на Київ із Зони відчуження, зупинили біля смт Іванків. Там українські сили підірвали міст.
Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.
Став відомий можливий план захоплення Києва
- силами спецназу захопити аеропорт;
- висадити основний десант літаками чи гелікоптерами;
- організація підпалів і актів мародерства;
- масована кібератака на органи влади;
- провокації на фронті, щоб відволікти армію;
- блокувати місто, комунікації, сіяти паніку;
- захоплення органів влади: Офіс президента, Генштаб, Кабмін, Верховну Раду.
Детальніше читайте тут.
Відео ранкових вибухів у Києві
Українські сили ПВО збивають російські ракети над Києвом pic.twitter.com/bqx0znc3BU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022
Відео, ймовірно, збиття ворожого летального апарату в Києві pic.twitter.com/KR06T8Lhgx— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022