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Хакеры взломали российское Минобороны и "слили" данные работников, лежит сайт Кремля

Анастасия КалатурПятница, 25 февраля 2022, 21:35
Хакеры взломали российское Минобороны и слили данные работников, лежит сайт Кремля
ФОТО: СКРИН

Группа хакеров Anonymous взломала Минобороны России и обнародовала базу данных с телефонами, почтами и именами его сотрудников.

Источник: Anonymous в Twitter

Дословно: "Группа хактивистов Anonymous успешно взломала и слила базу данных сайта Минобороны России".

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Обновлено. Кроме того, не работает сайт Кремля, но сейчас неизвестно, является ли это результатом взлома группы Anonymous.

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Что предшествовало: Накануне группа Anonymous объявила, что ведет "кибервойну" против российских властей. Сайт российского канала Russia Today перестал работать.

Темы: хакерыРосcиякибербезопасность
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