Хакеры взломали российское Минобороны и "слили" данные работников, лежит сайт Кремля

Группа хакеров Anonymous взломала Минобороны России и обнародовала базу данных с телефонами, почтами и именами его сотрудников.

Источник: Anonymous в Twitter

Дословно: "Группа хактивистов Anonymous успешно взломала и слила базу данных сайта Минобороны России".

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV — Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 25, 2022

Обновлено. Кроме того, не работает сайт Кремля, но сейчас неизвестно, является ли это результатом взлома группы Anonymous.

Что предшествовало: Накануне группа Anonymous объявила, что ведет "кибервойну" против российских властей. Сайт российского канала Russia Today перестал работать.