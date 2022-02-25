Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Хакери зламали російське Міноборони і “злили” дані працівників, лежить сайт Кремля

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 22:35
ФОТО: СКРІН

Група хакерів Anonymous зламала Міноборони Росії і оприлюднила базу даних з телефонами, поштами та іменами його співробітників.

Джерело: Anonymous у Twitter

Дослівно: "Група хактивістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії".

Оновлено. Крім того, не працює сайт Кремля, але наразі невідомо, чи це є результатом зламу групи Anonymous.

 

Що передувало: Напередодні група Anonymous оголосила, що веде "кібервійну" проти російської влади. Сайт російського каналу Russia Today перестав працювати.

Теми: хакериРосіякібербезпека
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Футбол: російські клуби та збірні усунули зі всіх чемпіонатів

Порошенко привітав Зеленського із заявкою в ЄС та звернувся до партнерів

відео Подоляк: Перший раунд переговорів закінчено, сторони їдуть до своїх столиць

Зеленський повернув Баканову Малюка

фото, відеоЗеленський підписав заявку на членство України в ЄС

Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією

Усі новини...
хакери
Anonymous заявили, що ведуть кібервійну проти Росії — сайт Russia Today уже не працює
На київські міські сервіси також здійснюються кібератаки
Урядові сайти не відкриваються. Мінцифри повідомляють про масову DDoS-атаку
Останні новини
21:17
США ввели санкції проти Центробанку, Мінфіну та суверенного інвестфонду РФ
21:17
Міністр оборони пояснив окупантам, як здатися в полон
21:16
США ввели санкції проти Центробанку, Мінфіну та суверенного інвестфонду РФ
20:57
На Київщині ворог ракетним ударом зруйнував три 5-поверхівки
20:49
УЄФА розірвала контракт із Газпромом
20:43
Понад 360 тисяч українців залишили свої домівки з початку російського вторгнення
20:24
фото Ворог почав прикриватися прапором України – Залужний
20:19
Крові вистачає, але ще є потреба в донорах з негативним резус-фактором
20:17
Від обстрілу Росією Харкова 9 людей загинули та 37 поранені – мер
20:14
Британія вирішила не пускати у свої порти російські судна
Усі новини...