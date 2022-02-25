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Хакери зламали російське Міноборони і “злили” дані працівників, лежить сайт Кремля

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 21:35
Хакери зламали російське Міноборони і “злили” дані працівників, лежить сайт Кремля
ФОТО: СКРІН

Група хакерів Anonymous зламала Міноборони Росії і оприлюднила базу даних з телефонами, поштами та іменами його співробітників.

Джерело: Anonymous у Twitter

Дослівно: "Група хактивістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії".

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Оновлено. Крім того, не працює сайт Кремля, але наразі невідомо, чи це є результатом зламу групи Anonymous.

ВІДЕО ДНЯ
 

Що передувало: Напередодні група Anonymous оголосила, що веде "кібервійну" проти російської влади. Сайт російського каналу Russia Today перестав працювати.

Теми: хакериРосіякібербезпека
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