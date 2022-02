Хакери зламали російське Міноборони і “злили” дані працівників, лежить сайт Кремля

Група хакерів Anonymous зламала Міноборони Росії і оприлюднила базу даних з телефонами, поштами та іменами його співробітників.

Джерело: Anonymous у Twitter

Дослівно: "Група хактивістів Anonymous успішно зламала та злила базу даних сайту Міноборони Росії".

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV