Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 06:40

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с немецкой коллегой Анналеной Бербок и главой МИД Бельгии Софи Вильмес.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Дмитрия Кулебы, Бельгия рассматривает варианты практической поддержки.

Реклама:

В разговоре с Анналеной Бербок, отмети он, стороны "согласились, что давление на Россию должно усиливаться, пока она не прекратит агрессию против Украины".

ВИДЕО ДНЯ

Отметим, Германия — одна из стран ЕС, которые пока не соглашаются наказать РФ отключением от платежной системы SWIFT.

25 февраля ФРГ начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции Борьба за санкции. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

Темы: Кулеба ДмитрийвойнаГерманияБельгия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба: Критиковать контрнаступление – это плевать в лицо солдатам, попробуйте сами
Кулеба перечислил задачи Украины и ЕС, которые планируют выполнить до декабря
Кулеба призвал рассказать Африке об опасности российского колониализма
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: