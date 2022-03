Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с немецкой коллегой Анналеной Бербок и главой МИД Бельгии Софи Вильмес.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Дмитрия Кулебы, Бельгия рассматривает варианты практической поддержки.

Call with Belgian Foreign Minister @Sophie_Wilmes . Belgian government considers ways of providing Ukraine with practical support. Grateful for solidarity with Ukraine at this difficult time.

В разговоре с Анналеной Бербок, отмети он, стороны "согласились, что давление на Россию должно усиливаться, пока она не прекратит агрессию против Украины".

Call with German counterpart @ABaerbock. We agree that pressure on Russia must be elevated until the moment it ceases its aggression against Ukraine.