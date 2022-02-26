Кулеба поговорил о поддержке с главами МИД Германии и Бельгии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил поддержку Украины с немецкой коллегой Анналеной Бербок и главой МИД Бельгии Софи Вильмес.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

По словам Дмитрия Кулебы, Бельгия рассматривает варианты практической поддержки.

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Call with Belgian Foreign Minister @Sophie_Wilmes. Belgian government considers ways of providing Ukraine with practical support. Grateful for solidarity with Ukraine at this difficult time. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

В разговоре с Анналеной Бербок, отмети он, стороны "согласились, что давление на Россию должно усиливаться, пока она не прекратит агрессию против Украины".

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Call with German counterpart @ABaerbock. We agree that pressure on Russia must be elevated until the moment it ceases its aggression against Ukraine. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2022

Отметим, Германия — одна из стран ЕС, которые пока не соглашаются наказать РФ отключением от платежной системы SWIFT.

25 февраля ФРГ начала объявленную поставку 5000 шлемов для украинских военных.

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