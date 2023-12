Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку для України з німецькою колегою Анналеною Бербок та главою МЗС Бельгії Софі Вільмес.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

За словами Дмитра Кулеби, Бельгія розглядає варіанти практичної підтримки України.

Call with Belgian Foreign Minister @Sophie_Wilmes . Belgian government considers ways of providing Ukraine with practical support. Grateful for solidarity with Ukraine at this difficult time.

У розмові з Анналеною Бербок, зазначи він, сторони "погодилися, що тиск на Росію має посилюватися доти, доки вона не припинить агресію проти України".

Call with German counterpart @ABaerbock. We agree that pressure on Russia must be elevated until the moment it ceases its aggression against Ukraine.