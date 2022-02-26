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Кулеба поговорив про підтримку з главами МЗС Німеччини і Бельгії

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 06:40

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку для України з німецькою колегою Анналеною Бербок та главою МЗС Бельгії Софі Вільмес.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Twitter.

За словами Дмитра Кулеби, Бельгія розглядає варіанти практичної підтримки України.

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У розмові з Анналеною Бербок, зазначи він, сторони "погодилися, що тиск на Росію має посилюватися доти, доки вона не припинить агресію проти України".

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Зазначимо, Німеччина — одна з країн ЄС, які поки не погоджуються покарати РФ відключенням від платіжної системи SWIFT.

25 лютого ФРН розпочала оголошену поставку 5000 шоломів для українських військових.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: Кулеба ДмитровійнаНімеччинаБельгія
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