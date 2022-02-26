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Последнее государство ЕС поддержало отключение России от SWIFT - СМИ

"Европейская правда"Суббота, 26 февраля 2022, 15:13

Германия, последнее государство ЕС, которое до сих пор воздерживалось от поддержки отключения России от SWIFT из-за войны в Украине, согласилось на введение этой санкции.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк написал в своем Twitter, что Германия согласилась "двигаться дальше по SWIFT". Он не уточнил свои источники.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на субботу среди стран ЕС только Венгрия и Германия выступали против отключения РФ от международной платежной системы SWIFT.

Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в общении с венгерским коллегой Виктором Орбаном последний заверил, что поддерживает жесткие санкции, включая отключение SWIFT.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции БОРЬБА ЗА САНКЦИИ. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях в третий день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

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Темы: SWIFTРосcияЕС
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