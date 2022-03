Федоров просит отключить россиян от Facebook, Instagram и Twitter

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров попросил заблокировать россиянам доступ к Facebook, Instagram и Twitter.

Источник: Федоров в Twitter и Telegram

Прямая речь: "Марк Цукерберг! В то время, как вы создаете Метавселенную, – Россия разрушает реальную жизнь в Украине. Мы просим заблокировать доступ к Facebook и Instagram для пользователей из России, пока их танки разрушают наши детские сады и больницы".

Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to @facebookapp and @instagram from Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals! @Meta.