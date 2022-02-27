Федоров просить відключити росіян від Facebook, Instagram та Twitter
Неділя, 27 лютого 2022, 15:59
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив заблокувати росіянам досутп до Facebook, Instagram та Twitter.
Джерело: Федоров у Twitter і Telegram
Пряма мова: "Марк Цукерберг! У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, – Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів із Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні".
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Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to @facebookapp and @instagram from Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals! @Meta.— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022
Деталі: Таке ж звернення стосується і Twiiter.
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