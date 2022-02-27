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Федоров просить відключити росіян від Facebook, Instagram та Twitter

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 16:59

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив заблокувати росіянам досутп до Facebook, Instagram та Twitter.

Джерело: Федоров у Twitter і Telegram 

Пряма мова: "Марк Цукерберг! У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, – Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів із Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні".

Деталі: Таке ж звернення стосується і Twiiter. 

Теми: ФедоровсоцмережіРосіявійна
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