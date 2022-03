Федоров просить відключити росіян від Facebook, Instagram та Twitter

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров попросив заблокувати росіянам досутп до Facebook, Instagram та Twitter.

Джерело: Федоров у Twitter і Telegram

Пряма мова: "Марк Цукерберг! У той час, як ви створюєте Метавсесвіт, – Росія руйнує реальне життя в Україні. Ми просимо заблокувати доступ до Facebook та Instagram для користувачів із Росії, доки їхні танки руйнують наші дитячі садки та лікарні".

Mark Zuckerberg, while you create Metaverse — Russia ruins real life in Ukraine! We ask you to ban access to @facebookapp and @instagram from Russia — as long as tanks and missiles attack our kindergartens and hospitals! @Meta.