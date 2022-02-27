Федоров попросил заблокировать россиян на криптобиржах и озвучил призыв к блоггерам
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал криптобиржи заблокировать российских пользователей.
Источник: Федоров в Twitter
Прямая речь: "Я прошу все крупные криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей. Важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей".
I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022
It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.
Детали: Кроме того, в Telegram министр призвал украинских Instagram-блоггеров, лидеров мнений, трафик-менеджеров, маркетологов, контент-менеджеров и просто пользователей социальных медиа распространять информацию о последствиях, которые ощутят граждане РФ после нападения оккупантов на Украину.
Минцифры подготовило инфомографику о том, что Mastercard и Visa готовы отключить Россию с 1 марта, что Сбербанк может ограничить выдачу наличных денег, а Центробанк рассматривает возможность зафиксировать курс на уровне 150 рублей за доллар и т.д.