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Федоров попросил заблокировать россиян на криптобиржах и озвучил призыв к блоггерам

Елена РощинаВоскресенье, 27 февраля 2022, 16:27

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал криптобиржи заблокировать российских пользователей.

Источник: Федоров в Twitter

Прямая речь: "Я прошу все крупные криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей. Важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей".

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Детали: Кроме того, в Telegram министр призвал украинских Instagram-блоггеров, лидеров мнений, трафик-менеджеров, маркетологов, контент-менеджеров и просто пользователей социальных медиа распространять информацию о последствиях, которые ощутят граждане РФ после нападения оккупантов на Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Минцифры подготовило инфомографику о том, что Mastercard и Visa готовы отключить Россию с 1 марта, что Сбербанк может ограничить выдачу наличных денег, а Центробанк рассматривает возможность зафиксировать курс на уровне 150 рублей за доллар и т.д.

Темы: ФедороввойнаРосcияэкономика
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