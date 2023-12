Федоров попросил заблокировать россиян на криптобиржах и озвучил призыв к блоггерам

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал криптобиржи заблокировать российских пользователей.

Источник: Федоров в Twitter

Прямая речь: "Я прошу все крупные криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей. Важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей".

I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.



It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.