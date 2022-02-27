Федоров попросил заблокировать россиян на криптобиржах и озвучил призыв к блоггерам

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал криптобиржи заблокировать российских пользователей.

Источник: Федоров в Twitter

Прямая речь: "Я прошу все крупные криптобиржи заблокировать адреса российских пользователей. Важно заморозить не только адреса, связанные с российскими и белорусскими политиками, но и саботировать обычных пользователей".

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I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.



It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users. — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022

Детали: Кроме того, в Telegram министр призвал украинских Instagram-блоггеров, лидеров мнений, трафик-менеджеров, маркетологов, контент-менеджеров и просто пользователей социальных медиа распространять информацию о последствиях, которые ощутят граждане РФ после нападения оккупантов на Украину.

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Минцифры подготовило инфомографику о том, что Mastercard и Visa готовы отключить Россию с 1 марта, что Сбербанк может ограничить выдачу наличных денег, а Центробанк рассматривает возможность зафиксировать курс на уровне 150 рублей за доллар и т.д.