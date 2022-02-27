Федоров просить заблокувати росіян на криптобіржах і має заклик до блогерів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав криптобіржі заблокувати російських користувачів.

Джерело: Федоров у Twitter

Пряма мова: "Я прошу всі великі криптобіржі заблокувати адреси російських користувачів. Важливо заморозити не лише адреси, пов’язані з російськими та білоруськими політиками, а й саботувати звичайних користувачів".

I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.



It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users. February 27, 2022

Деталі: Крім того, у Telegram міністр закликав українських Instagram-блогерів, лідерів думок, трафік-менеджерів, маркетологів, контент-менеджерів та просто користувачів соціальних медіа поширювати інформацію про наслідки, які відчують громадяни РФ після нападу окупантів на Україну.

Мінцифри підготувало інфографіку про те, що Mastercard і Visa готові відключити Росію з 1 березня, що Сбєрбанк може обмежити видачу готівки, а Центробанк розглядає можливість зафіксувати курс на рівні 150 рублів за долар тощо.