Федоров просить заблокувати росіян на криптобіржах і має заклик до блогерів
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав криптобіржі заблокувати російських користувачів.
Джерело: Федоров у Twitter
Пряма мова: "Я прошу всі великі криптобіржі заблокувати адреси російських користувачів. Важливо заморозити не лише адреси, пов’язані з російськими та білоруськими політиками, а й саботувати звичайних користувачів".
I'm asking all major crypto exchanges to block addresses of Russian users.— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 27, 2022
It's crucial to freeze not only the addresses linked to Russian and Belarusian politicians, but also to sabotage ordinary users.
Деталі: Крім того, у Telegram міністр закликав українських Instagram-блогерів, лідерів думок, трафік-менеджерів, маркетологів, контент-менеджерів та просто користувачів соціальних медіа поширювати інформацію про наслідки, які відчують громадяни РФ після нападу окупантів на Україну.
Мінцифри підготувало інфографіку про те, що Mastercard і Visa готові відключити Росію з 1 березня, що Сбєрбанк може обмежити видачу готівки, а Центробанк розглядає можливість зафіксувати курс на рівні 150 рублів за долар тощо.
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