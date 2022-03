Федоров просить заблокувати росіян на криптобіржах і має заклик до блогерів

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав криптобіржі заблокувати російських користувачів.

Джерело: Федоров у Twitter

Пряма мова: "Я прошу всі великі криптобіржі заблокувати адреси російських користувачів. Важливо заморозити не лише адреси, пов’язані з російськими та білоруськими політиками, а й саботувати звичайних користувачів".

