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Федоров просить заблокувати росіян на криптобіржах і має заклик до блогерів

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 16:27

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав криптобіржі заблокувати російських користувачів.

Джерело: Федоров у Twitter

Пряма мова: "Я прошу всі великі криптобіржі заблокувати адреси російських користувачів. Важливо заморозити не лише адреси, пов’язані з російськими та білоруськими політиками, а й саботувати звичайних користувачів".

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Деталі: Крім того, у Telegram міністр закликав українських Instagram-блогерів, лідерів думок, трафік-менеджерів, маркетологів, контент-менеджерів та просто користувачів соціальних медіа поширювати інформацію про наслідки, які відчують громадяни РФ після нападу окупантів на Україну. 

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Теми: ФедороввійнаРосіяекономіка
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