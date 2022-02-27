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Федоров просить заблокувати росіян на криптобіржах і має заклик до блогерів

Олена РощінаНеділя, 27 лютого 2022, 17:27

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав криптобіржі заблокувати російських користувачів.

Джерело: Федоров у Twitter

Пряма мова: "Я прошу всі великі криптобіржі заблокувати адреси російських користувачів. Важливо заморозити не лише адреси, пов’язані з російськими та білоруськими політиками, а й саботувати звичайних користувачів".

Деталі: Крім того, у Telegram міністр закликав українських Instagram-блогерів, лідерів думок, трафік-менеджерів, маркетологів, контент-менеджерів та просто користувачів соціальних медіа поширювати інформацію про наслідки, які відчують громадяни РФ після нападу окупантів на Україну. 

Мінцифри підготувало інфографіку про те, що Mastercard і Visa готові відключити Росію з 1 березня, що Сбєрбанк може обмежити видачу готівки, а Центробанк розглядає можливість зафіксувати курс на рівні 150 рублів за долар тощо.

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Теми: ФедороввійнаРосіяекономіка
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