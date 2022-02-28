Переговоры с РФ на украинско-белорусской границе пройдут утром - источник

Переговоры украинской делегации с русскими, которые должны пройти на границе Украины и Беларуси, состоятся утром в понедельник.

Источник: источник УП

Детали: Как стало известно, встреча состоится только в понедельник утром.

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Что предшествовало: Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщал, что переговоры украинской делегации с русскими начнутся позже, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.

Белорусы также будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.

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