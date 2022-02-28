Переговоры с РФ на украинско-белорусской границе пройдут утром - источник
Понедельник, 28 февраля 2022, 00:05
Переговоры украинской делегации с русскими, которые должны пройти на границе Украины и Беларуси, состоятся утром в понедельник.
Источник: источник УП
Детали: Как стало известно, встреча состоится только в понедельник утром.
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Что предшествовало: Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский сообщал, что переговоры украинской делегации с русскими начнутся позже, поскольку команда будет добираться до границы с Беларусью больше времени, чем ожидалось.
Белорусы также будут участвовать в переговорах, но в качестве наблюдателей.
Предыстория:
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- Офис президента сообщил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, и они договорились, что украинская делегация встретится с российской на границе, в районе реки Припять.
- Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий. Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
- Перед этим Лукашенко пригрозил Украине "спецопераций по защите своих граждан", а Путин приказал перевести силы сдерживания на особый режим боевого дежурства.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что не очень верит в результат переговоров на границе с Беларусью, но пусть попробуют, чтобы потом никто не сомневался, что он хотел остановить войну.