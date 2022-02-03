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Новый антирекорд: за сутки 39 620 больных Covid в Украине

Четверг, 3 февраля 2022, 08:18
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За сутки 2 февраля в Украине зафиксировали 39 620 случаев коронавирусной болезни и 210 смертей от Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Госпитализировали за минувшие сутки 4 136 больных, выздоровели 9 380 человек.

Неделю назад впервые с начала ноября зафиксировали новый максимум прироста больных Covid – 32 393 случая за сутки, а еще через два дня – антирекорд в 37 351 случай.

За последние сутки изменились лидеры по распространению коронавируса.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Одесской (2982) и Житомирской (2933) областях, в Киеве (2437), в Ивано-Франковской (2423), Львовской (2369) и Хмельницкой (2283) областях.

Летальных случаев в эту среду больше всего зафиксировали в Запорожской (20) и Днепропетровской (17) областях, в Киеве (16), Одесской (14) и Львовской (13) областях.

Среди 39,6 тысяч новых больных – 4 446 детей (11,2%) и 1 035 медработников (2,6%).

 

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили лабораторно 4 169 897 раз, зафиксировали 100 809 смертей от его осложнений и 3 650 854 выздоровлений.

В Украине привито 15 396 725 человек: одной дозой вакцины – 15 396 723 человека, двумя дозами – 14 700 198 человек, тремя дозами – 398 374 человека.

Этому предшествовало: Глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил, что вскоре комиссия ТЭБ и ЧС может установить "красный" уровень эпидопасности в 9 областях: Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская и Хмельницкая.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Смертей становится меньше, больше болеют дети. Covid-прогноз в Украине

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия


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