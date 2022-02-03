В Украине создадут завод для производства "Байрактаров" с украинскими двигателями - Резников
В Украине начнут строительство завода для производства военных беспилотных дронов "Байрактар" и оборудуют их двигателями украинского производства.
Источник: брифинг министра обороны Алексея Резникова
Прямая речь Резникова: "Одним из примеров наполнения именно этого соглашения – это будет строительство завода "Байрактар", который производит беспилотные летательные аппараты. И которые будут производиться именно в Украине. И будет, соответственно, создан центр учебный, который будет готовить наших летчиков по управлению беспилотными дронами "Байрактар" разных категорий".
Детали: Такое решение будет принято в ходе официальной встречи в Киеве с делегацией Турции, в том числе представителями производителя БПЛА.
Министр добавил, что по решению турецкой компании в следующем поколении БПЛА "Байрактар" будут использовать украинские двигатели производства "Мотор Сич".
Резников объяснил, что беспилотники, которые будут производиться в Украине, будут использовать как Вооруженные Силы Украины, так и Турции.
После подписания международного соглашения в Киеве 3 февраля обеими сторонами, его направят на процедуру ратификации в Верховную Раду.
Справка: "Байрактар ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".
Последние несколько лет Турция поставляет эти дроны Украине для боевого применения.
Предыстория:
- 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".
- В начале ноября начальник Генерального штаба сказал, что Украина будет наращивать использование беспилотников "Байрактар" в зоне проведения ООС. В начале декабря в Генштабе сообщалось, что турецкие беспилотные аппараты "доводят врага до паники".
- Поставки в Украину турецких беспилотников согласовали еще зимой 2019, и они продолжается по сей день. В начале ноября посол Украины в Турции прокомментировал, что украинское правительство планирует локализировать производство "Байрактаров".