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В Украине создадут завод для производства "Байрактаров" с украинскими двигателями - Резников

Четверг, 3 февраля 2022, 11:31

В Украине начнут строительство завода для производства военных беспилотных дронов "Байрактар" ​​и оборудуют их двигателями украинского производства.

Источник: брифинг министра обороны Алексея Резникова

Прямая речь Резникова: "Одним из примеров наполнения именно этого соглашения – это будет строительство завода "Байрактар", который производит беспилотные летательные аппараты. И которые будут производиться именно в Украине. И будет, соответственно, создан центр учебный, который будет готовить наших летчиков по управлению беспилотными дронами "Байрактар" ​​разных категорий".

Детали: Такое решение будет принято в ходе официальной встречи в Киеве с делегацией Турции, в том числе представителями производителя БПЛА.

Министр добавил, что по решению турецкой компании в следующем поколении БПЛА "Байрактар" будут использовать украинские двигатели производства "Мотор Сич".

Резников объяснил, что беспилотники, которые будут производиться в Украине, будут использовать как Вооруженные Силы Украины, так и Турции.

После подписания международного соглашения в Киеве 3 февраля обеими сторонами, его направят на процедуру ратификации в Верховную Раду.

Справка: "Байрактар ​​ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании "Байкар Макина".

Последние несколько лет Турция поставляет эти дроны Украине для боевого применения.

Предыстория: 

  • 26 октября 2021 года по приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".
  • В начале ноября начальник Генерального штаба сказал, что Украина будет наращивать использование беспилотников "Байрактар" ​​в зоне проведения ООС. В начале декабря в Генштабе сообщалось, что турецкие беспилотные аппараты "доводят врага до паники".
  • Поставки в Украину турецких беспилотников согласовали еще зимой 2019, и они продолжается по сей день. В начале ноября посол Украины в Турции прокомментировал, что украинское правительство планирует локализировать производство "Байрактаров".

Денис Карловский, УП
Темы: байрактарВооруженные силыРезниковТурция


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