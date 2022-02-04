МОН отменило приказ о перевыборах в Могилянке

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Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Источник: пресс-служба МОН

Дословно: "Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 февраля 2022 г. №24-к отменен приказ МОН от 02 февраля 2022 г. №23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Детали: В МОН уточняют, что это решение было принято "по результатам согласительного совещания под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с участием Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Что предшествовало:Шмигаль сообщил, что Министерство образования и науки отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

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