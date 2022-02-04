МОН отменило приказ о перевыборах в Могилянке
Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Источник: пресс-служба МОН
Дословно: "Приказом Министерства образования и науки Украины от 03 февраля 2022 г. №24-к отменен приказ МОН от 02 февраля 2022 г. №23-к "Об объявлении конкурса на замещение должности президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Детали: В МОН уточняют, что это решение было принято "по результатам согласительного совещания под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, с участием Председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука, Министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, народных депутатов Украины, представителей Национального университета "Киево-Могилянская академия".
Что предшествовало:Шмигаль сообщил, что Министерство образования и науки отменит приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".
Предыстория:
- В ходе второго тура выборов президента Академии 27 января в помещение, где проходило голосование, ворвались неизвестные люди в масках и украли урну для голосования. Кроме того, они успели залить зеленкой еще одну урну для голосования.
- 2 февраля Шкарлет заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов, ведь наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, а часть университетского сообщества заявила, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.
- На сайте министерства 2 февраля появилось объявлениео повторном конкурсе для кандидатов в президенты НаУКМА.
- 2020 перед голосованием в Верховной Раде о назначении Шкарлета министром сообщество Могилянки обращалось к народным депутатам не назначать его министром образования из-за найденных признаков плагиата в его научных работах.
- Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, которое возглавлял Квит, в октябре 2020 дало официальное заключение, что в 4 публикациях Шкарлета есть плагиат – заимствование чужой работы без указания имени автора. После чего министр направил иск в суд на НАОКВО.