Студенты пикетируют Кабмин: требуют отставки министра образования

Утром 4 февраля у здания Кабмина студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета из-за скандальной ситуации с выборами президента вуза.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По состоянию на 9 утра у здания правительства собралось около 500 человек и люди продолжают прибывать.

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В руках они держат плакаты с надписями: "#SaveMohylyanka", "Зачем мне система, которая работает против меня", "КМАрафон по отставке Шкарлета", "МОН, вспомни закон", "Образованием не торгуют", "Отмени министра, а не выборы", "Свободу выбора".

Фото: "прямой"

На акции присутствуют глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит, народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.

В митинге также принимают участие студенты из других университетов.

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Фото из Facebook оксаны Мирошниченко

Фото из Facebook оксаны Мирошниченко

Среди основных требований протестующих – отставка Шкарлета; подписание контракта с избранным президентом вуза Сергеем Квитом; автономия украинских университетов.

Фото: "прямой"

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со студентам НаУКМА и пообещал учесть их требования, власти проведут проверку и примут по ее результатам какое-то решение.

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