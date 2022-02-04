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Студенты пикетируют Кабмин: требуют отставки министра образования

Пятница, 4 февраля 2022, 10:14
пикет студентов под кабмином, Фото: "прямой"

Утром 4 февраля у здания Кабмина студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета из-за скандальной ситуации с выборами президента вуза.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: По состоянию на 9 утра у здания правительства собралось около 500 человек и люди продолжают прибывать.

В руках они держат плакаты с надписями: "#SaveMohylyanka", "Зачем мне система, которая работает против меня", "КМАрафон по отставке Шкарлета", "МОН, вспомни закон", "Образованием не торгуют", "Отмени министра, а не выборы", "Свободу выбора".

 
Фото: "прямой"

На акции присутствуют глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит, народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.

В митинге также принимают участие студенты из других университетов.

 
Фото из Facebook оксаны Мирошниченко
 
Фото из Facebook оксаны Мирошниченко

Среди основных требований протестующих – отставка Шкарлета; подписание контракта с избранным президентом вуза Сергеем Квитом; автономия украинских университетов.

 
Фото: "прямой"

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со студентам НаУКМА и пообещал учесть их требования, власти проведут проверку и примут по ее результатам какое-то решение.

Знать больше – Скандальные выборы в Могилянке: война между Шкарлетом и Квитом, двойные стандарты МОН и настроения в академии

Предыстория: 

  • В ходе второго тура выборов президента Академии 27 января в помещение, где проходило голосование, ворвались неизвестные люди в масках и украли урну для голосования. Кроме того, они успели залить зеленкой еще одну урну для голосования.
  • 2 февраля Шкарлет заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов, ведь наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, университетское сообщество заявило, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.
  • На сайте министерства 2 февраля появилось объявлениео повторном конкурсе для кандидатов в президенты НаУКМА.
  • В ответ Студенческая коллегия НаУКМА инициировала протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка - вечна!", который запланироваали на 4 февраля возле Кабинета министров.
  • После этого Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Темы: образованиеКабинет министровМинобразованияакции


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