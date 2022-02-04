Студенты пикетируют Кабмин: требуют отставки министра образования
Утром 4 февраля у здания Кабмина студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия" требуют отставки министра образования и науки Сергея Шкарлета из-за скандальной ситуации с выборами президента вуза.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Детали: По состоянию на 9 утра у здания правительства собралось около 500 человек и люди продолжают прибывать.
В руках они держат плакаты с надписями: "#SaveMohylyanka", "Зачем мне система, которая работает против меня", "КМАрафон по отставке Шкарлета", "МОН, вспомни закон", "Образованием не торгуют", "Отмени министра, а не выборы", "Свободу выбора".
На акции присутствуют глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит, народный депутат из фракции "Голос" Инна Совсун.
В митинге также принимают участие студенты из других университетов.
Среди основных требований протестующих – отставка Шкарлета; подписание контракта с избранным президентом вуза Сергеем Квитом; автономия украинских университетов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со студентам НаУКМА и пообещал учесть их требования, власти проведут проверку и примут по ее результатам какое-то решение.
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Предыстория:
- В ходе второго тура выборов президента Академии 27 января в помещение, где проходило голосование, ворвались неизвестные люди в масках и украли урну для голосования. Кроме того, они успели залить зеленкой еще одну урну для голосования.
- 2 февраля Шкарлет заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов, ведь наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, университетское сообщество заявило, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.
- На сайте министерства 2 февраля появилось объявлениео повторном конкурсе для кандидатов в президенты НаУКМА.
- В ответ Студенческая коллегия НаУКМА инициировала протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка - вечна!", который запланироваали на 4 февраля возле Кабинета министров.
- После этого Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".