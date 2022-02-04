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Шмыгаль обещал студентам Могилянки подумать об отставке Шкарлета

Пятница, 4 февраля 2022, 12:31
Шмыгаль обещал студентам Могилянки подумать об отставке Шкарлета
Фото встречи с могилянцами из Telegram Шмыгаля

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал студентам Национального университета "Киево-Могилянская Академия" рассмотреть их требование об отставке министра образования и науки Сергея Шкарлета с должности.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Детали: Утром 4 февраля премьер встретился с представителями студенческого самоуправления Киево-Могилянской академии (НаУКМА), которые пикетировали Кабмин и требовали отставки Шкарлета из-за незаконного непризнания МОНом результата выборов президента академии.

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Шмыгаль заявил, что правительство не вмешивается во внутренние дела вузов: автономия университетов должна быть незыблемой, а внутренние конфликты должны разрешаться без вмешательства третьих лиц.

Премьер анонсировал проверку конфликта между "Могилянкой" и Минобразования.

Прямая речь Шмыгаля: "Разговор был очень откровенным. Всегда был и буду на стороне украинского студенчества!

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Сообщил студентам, что МОН уже отменил свой приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".

Договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут представлены в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения".

 

Почему это важно: Сергей Шкарлет может иметь личную неприязнь к Сергею Квиту, который признан победителем выборов президента НаУКМА.

Сергей Квит возглавляет Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, которое обвиняло Сергея Шкарлета в плагиате, хотя министр обжаловал это. Сообщество Киево-Могилянской академии призывало Верховную Раду не назначать Шкарлета министром образования в декабре 2020 года.

Поскольку в "Могилянке" уже два года не могут назначить президента, Минобразования фактически руководит этим вузом.

Знать больше – Скандальные выборы в Могилянке: война между Шкарлетом и Квитом, двойные стандарты МОН и настроения в академии

Предыстория:

  • 27 января в НаУКМА состоялся второй тур выборов президента Академии, во время которого неизвестные люди в масках похитили одну урну для голосования и залили зеленкой другую. Впрочем, голоса потом смогли сосчитать и оба кандидата признали выборы.
  • 2 февраля Сергей Шкарлет заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов, так как наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. МОН объявил повторный конкурс для кандидатов в президенты НаУКМА.
  • Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, университетское сообщество заявило, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.
  • После объявления повторного конкурса Студенческая коллегия НаУКМА инициировала протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка – вечна!".
  • После вмешательства главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Дениса Шмыгаля Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Алена Рощенко, УП
Темы: ШмыгальШкарлетКабинет министровобразование
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