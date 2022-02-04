Шмыгаль обещал студентам Могилянки подумать об отставке Шкарлета
Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал студентам Национального университета "Киево-Могилянская Академия" рассмотреть их требование об отставке министра образования и науки Сергея Шкарлета с должности.
Источник: Шмыгаль в Telegram
Детали: Утром 4 февраля премьер встретился с представителями студенческого самоуправления Киево-Могилянской академии (НаУКМА), которые пикетировали Кабмин и требовали отставки Шкарлета из-за незаконного непризнания МОНом результата выборов президента академии.
Шмыгаль заявил, что правительство не вмешивается во внутренние дела вузов: автономия университетов должна быть незыблемой, а внутренние конфликты должны разрешаться без вмешательства третьих лиц.
Премьер анонсировал проверку конфликта между "Могилянкой" и Минобразования.
Прямая речь Шмыгаля: "Разговор был очень откровенным. Всегда был и буду на стороне украинского студенчества!
Сообщил студентам, что МОН уже отменил свой приказ о повторном конкурсе на должность президента НУ "Киево-Могилянская академия".
Договорились, что требования студентов и преподавателей НаУКМА будут представлены в установленном законодательством порядке. Соответствующие органы изучат факты, и с учетом результатов проверки будут приняты решения".
Почему это важно: Сергей Шкарлет может иметь личную неприязнь к Сергею Квиту, который признан победителем выборов президента НаУКМА.
Сергей Квит возглавляет Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования, которое обвиняло Сергея Шкарлета в плагиате, хотя министр обжаловал это. Сообщество Киево-Могилянской академии призывало Верховную Раду не назначать Шкарлета министром образования в декабре 2020 года.
Поскольку в "Могилянке" уже два года не могут назначить президента, Минобразования фактически руководит этим вузом.
Знать больше – Скандальные выборы в Могилянке: война между Шкарлетом и Квитом, двойные стандарты МОН и настроения в академии
Предыстория:
- 27 января в НаУКМА состоялся второй тур выборов президента Академии, во время которого неизвестные люди в масках похитили одну урну для голосования и залили зеленкой другую. Впрочем, голоса потом смогли сосчитать и оба кандидата признали выборы.
- 2 февраля Сергей Шкарлет заявил, что министерство не будет признавать результаты выборов, так как наблюдатель от МОН зафиксировал грубое нарушение избирательного процесса. МОН объявил повторный конкурс для кандидатов в президенты НаУКМА.
- Представители студенческого самоуправления объявили бессрочную забастовку, университетское сообщество заявило, что у министерства нет полномочий не признавать результаты выборов.
- После объявления повторного конкурса Студенческая коллегия НаУКМА инициировала протест под лозунгом "Министр временный, Могилянка – вечна!".
- После вмешательства главы Верховной Рады Руслана Стефанчука и премьер-министра Дениса Шмыгаля Министерство образования и науки отменило приказ о повторном конкурсе на должность президента Национального университета "Киево-Могилянская академия".