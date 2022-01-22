Си Цзиньпин, вероятно, просил Путина пока не нападать на Украину, РФ это отрицает
Глава КНР Си Цзиньпин мог обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине, чтобы не "затмить" это важное для Китая мероприятие.
Источник: Bloomberg со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, реакция Москвы, которую озвучила представительница МИД РФ Мария Захарова
Детали: Издание Bloomberg сообщило, Пекин потратил на подготовку к Олимпийским играм на своей территории миллиарды долларов, поэтому власти страны не хотят, чтобы нападение на Украину испортило запланированное спортивное событие.
В материале говорится, что Си Цзиньпин, возможно, просил Путина не вторгаться на территорию Украины во время проведения Олимпиады.
В то же время, Москва довольно эмоционально отреагировала на обнародование этой информации. Так, Захарова обвинила агентство Bloomberg и США в проведении совместной "информационной спецоперации" против ее страны и добавила, что издание якобы не могло получить такую информацию.
Напомним:
- Зимние Олимпийские игры в 2022 году начнутся 4 февраля.
- 6 декабря 2021 года Соединенные Штаты заявили, что их чиновники будут бойкотировать Олимпийские игры в Пекине из-за преступлений по правам человека в Китае. Китай ответил, что США "заплатят цену" за свое решение, и предупредил об "решительных контрмерах" в ответ.
- К бойкоту присоединились Австралия и Британия, а позже – еще и Япония.