Си Цзиньпин, вероятно, просил Путина пока не нападать на Украину, РФ это отрицает

Глава КНР Си Цзиньпин мог обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не нападать на Украину во время Олимпийских игр в Пекине, чтобы не "затмить" это важное для Китая мероприятие.

Источник: Bloomberg со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах, реакция Москвы, которую озвучила представительница МИД РФ Мария Захарова

Детали: Издание Bloomberg сообщило, Пекин потратил на подготовку к Олимпийским играм на своей территории миллиарды долларов, поэтому власти страны не хотят, чтобы нападение на Украину испортило запланированное спортивное событие.

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В материале говорится, что Си Цзиньпин, возможно, просил Путина не вторгаться на территорию Украины во время проведения Олимпиады.

В то же время, Москва довольно эмоционально отреагировала на обнародование этой информации. Так, Захарова обвинила агентство Bloomberg и США в проведении совместной "информационной спецоперации" против ее страны и добавила, что издание якобы не могло получить такую ​​информацию.

Напомним:

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