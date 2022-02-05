Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады
Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Источник: официальный сайт Олимпиады
Детали: В первый день Олимпиады состоялись соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно 6 комплектов наград в биатлоне, конькобежном спорте, лыжной акробатике, лыжной гонке, прыжках с трамплина и шорттреке.
По итогам первого дня Украина не завоевала медалей.
Норвегия вышла на первое место благодаря двум золотым наградам, которые получили лыжница Тереза Хауг в скиатлоне и биатлонной команде в смешанной эстафете.
На втором месте расположилась Словения, получившая одну золотую и одну бронзовую награду в прыжках с трамплина среди женщин.
Третью позицию занимают Китай, Нидерланды и Швеция, которые в первый соревновательный день завоевали по одной золотой медали.
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Предыстория:
- Впервые в истории сборная Украины представлена на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.
- Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.
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