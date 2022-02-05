Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады

Суббота, 5 февраля 2022, 19:37
Getty Images

Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Источник: официальный сайт Олимпиады

Детали: В первый день Олимпиады состоялись соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно 6 комплектов наград в биатлоне, конькобежном спорте, лыжной акробатике, лыжной гонке, прыжках с трамплина и шорттреке.

По итогам первого дня Украина не завоевала медалей.

Норвегия вышла на первое место благодаря двум золотым наградам, которые получили лыжница Тереза ​​Хауг в скиатлоне и биатлонной команде в смешанной эстафете.

На втором месте расположилась Словения, получившая одну золотую и одну бронзовую награду в прыжках с трамплина среди женщин.

Третью позицию занимают Китай, Нидерланды и Швеция, которые в первый соревновательный день завоевали по одной золотой медали.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

 

Предыстория:

  • Впервые в истории сборная Украины представлена ​​на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.
  • Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.

Знать больше: Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

Евгений Будерацкий, УП
Темы: Олимпиадаспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
Олимпиада
Первое "золото" Олимпиады-2022 выиграла представительница Норвегии
Олимпиада-2022: украинский фигурист Шмуратко возвращается к выступлениям
В субботу на Олимпиаде-2022 разыгрывают 6 комплектов наград
Последние новости
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
23:06
Байден и Путин проведут телефонный разговор 12 февраля
Все новости...