Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня Олимпиады

Норвегия возглавила медальный зачет после первого дня соревнований на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

Источник: официальный сайт Олимпиады

Детали: В первый день Олимпиады состоялись соревнования в 11 видах спорта, в которых было разыграно 6 комплектов наград в биатлоне, конькобежном спорте, лыжной акробатике, лыжной гонке, прыжках с трамплина и шорттреке.

По итогам первого дня Украина не завоевала медалей.

Норвегия вышла на первое место благодаря двум золотым наградам, которые получили лыжница Тереза ​​Хауг в скиатлоне и биатлонной команде в смешанной эстафете.

На втором месте расположилась Словения, получившая одну золотую и одну бронзовую награду в прыжках с трамплина среди женщин.

Третью позицию занимают Китай, Нидерланды и Швеция, которые в первый соревновательный день завоевали по одной золотой медали.

Предыстория:

Впервые в истории сборная Украины представлена ​​на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.

Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.

Знать больше: Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде