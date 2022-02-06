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Кулеба: Не верьте апокалиптическим прогнозам, это враг должен нас бояться

Воскресенье, 6 февраля 2022, 17:56
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не верить апокалиптическим прогнозам о возможном вторжении России в Украину.

Источник: Кулеба в Twitter

Дословно: "Не верьте апокалиптическим прогнозам. В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий.

Сегодня у Украины есть мощная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен бояться нас, а не мы его".

Что предшествовало: Один из чиновников США сказал Reuters, что в результате полномасштабного вторжения РФ Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, тогда как потери российских войск могут составлять от 3 тысяч до 10 тысяч. Потери среди гражданского населения могут составлять от 25 тысяч до 50 тысяч, по оценкам США.

По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в Киев, он может пасть в течение нескольких дней.

В то же время издание The Washington Post заявило, что получило подтверждение от официальных лиц, что окно для дипломатического урегулирования кризиса, похоже, закрывается.

При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина не будет воевать с Беларусью, потому что такая война продлилась бы максимум 3-4 дня.

Украинская правда
Темы: Кулеба Дмитрийвойна


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