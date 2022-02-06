Лукашенко выпрашивает у Путина звание полковника: "Пообещал – делай"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника, но до сих пор этого не сделал.

Источник: Лукашенко в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, передает БЕЛТА

Прямая речь: "Я подполковник по званию. Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин – полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил".

Детали: Ведущий спросил, как может "президент независимой Беларуси" быть полковником российской армии.

"Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша! Пообещал – делай!" – ответил Лукашенко.

На замечание, что Лукашенко служил не в российской армии, а в советской, тот сказал: "Она была и российская, и белорусская. Присвой мне звание полковника Советской армии".

"Вы хотите, чтобы полковник Путин вам присвоил звание полковника и было два полковника? Будет два полковника во главе России и Беларуси?", – спросил ведущий.

"Мы ему (Путину – ред.) потом присвоим звание генерала", – ответил Лукашенко.

Почему это важно? Беларусь в последнее время фактически утратила свою субъектность, подчиняясь России.

Лукашенко заявил, что белорусская и российская армии могут приступить к совместным боевым действиям на востоке Украины.

В Беларусь из России идет военная техника для учений "Союзная решительность – 2022", которые начнутся 10 февраля.

Россия наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок США и некоторых европейских стран, Путин может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что РФ может использовать как формальный повод для вторжения некую провокацию.