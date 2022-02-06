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Норвегия удерживает лидерство в медальном зачете после второго дня Олимпиады

Воскресенье, 6 февраля 2022, 18:27
Норвегия удерживает лидерство в медальном зачете после второго дня Олимпиады
Норвежец Галлгейр Энгебротен на Олимпиаде 6 февраля, фото BSR Agency/Getty Images

Норвегия продолжает занимать первое место в медальном зачете после второго соревновательного дня на Олимпийских играх.

Источник: официальный сайт Олимпиады

Детали: Во второй день Олимпиады состоялись соревнования в 10 видах спорта, в которых было разыграно 4 комплекта наград в конькобежном спорте, лыжной гонке, прыжках с трамплина и фристайле.

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По итогам второго дня Украина не завоевала медалей.

День же отметился историческими достижениями Австралии и Новой Зеландии, которые завоевали для себя первые золотые награды в истории Олимпийских игр.

Первое место в медальном зачете продолжает удерживать Норвегия, которая к двум золотым наградам первого дня добавила бронзу Галлгейра Энгебротена в забеге на 5000 метров в конькобежном спорте.

ВИДЕО ДНЯ

На втором месте расположилась Швеция, которая во второй день игр завоевала золото в конькобежном спорте. Первую за 44 года победу в этом виде для сине-желтых выборов с мировым рекордом Нильс ван дер Пул.

Третью позицию занимает ОКР (команда российского олимпийского комитета) с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

 

Предыстория:

  • Впервые в истории сборная Украины представлена ​​на зимней Олимпиаде в рекордном количестве видов спорта – 12, а делегация состоит из 45 спортсменов.
  • Эксперты Gracenote и The Associated Press прогнозируют, что Украина останется на Олимпиаде без медалей.

Знать больше: Contra spem spero! Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде

Евгений Будерацкий, УП
Темы: Олимпиадаспорт
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