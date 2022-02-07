Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Британии в четверг полетит в Москву – СМИ

Понедельник, 7 февраля 2022, 10:39
Глава МИД Британии в четверг полетит в Москву – СМИ
Глава МИД Британии Лиз Трасс. Фото gettyimages

Глава МИД Британии Лиз Трасс в четверг посетит Россию, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Times.

Ожидается, что во время первого за четыре года визита министра иностранных дел в Москву она призовет "деэскалацию и прекращение неспровоцированной агрессии".

Реклама:

Она будет отмечать ущерб, который вторжение нанесет обычным россиянам, а также экономике, заявляя, что Кремлю грозит "затягивание в болото".

В воскресенье Трасс заявила, что глубина попыток России угрожать Украине "ясна".

"Действия России показывают, что их заявления о том, что они не планируют вторжение, фальшивы", – написала она в Twitter.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и нашей решимости повысить цену для России, если они пойдут на дальнейшие шаги", – добавила министр.

На прошлой неделе Лиз Трасс пропустила поездку в Украину с премьер-министром после получения положительного результата на COVID-19.

Визит министра иностранных дел в Россию станет первым в страну с 2017 года, когда Борис Джонсон встретился с Сергеем Лавровым.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: