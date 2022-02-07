Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава МИД Британии в четверг полетит в Москву – СМИ

Понедельник, 7 февраля 2022, 11:39
Глава МИД Британии Лиз Трасс. Фото gettyimages

Глава МИД Британии Лиз Трасс в четверг посетит Россию, чтобы попытаться разрядить напряженность вокруг Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Times.

Ожидается, что во время первого за четыре года визита министра иностранных дел в Москву она призовет "деэскалацию и прекращение неспровоцированной агрессии".

Она будет отмечать ущерб, который вторжение нанесет обычным россиянам, а также экономике, заявляя, что Кремлю грозит "затягивание в болото".

В воскресенье Трасс заявила, что глубина попыток России угрожать Украине "ясна".

"Действия России показывают, что их заявления о том, что они не планируют вторжение, фальшивы", – написала она в Twitter.

"Мы и наши союзники едины в поддержке Украины и нашей решимости повысить цену для России, если они пойдут на дальнейшие шаги", – добавила министр.

Экономическая правда запускает ютуб-канал. Подпишись, чтобы не пропустить

На прошлой неделе Лиз Трасс пропустила поездку в Украину с премьер-министром после получения положительного результата на COVID-19.

Визит министра иностранных дел в Россию станет первым в страну с 2017 года, когда Борис Джонсон встретился с Сергеем Лавровым.



powered by lun.ua
Главное сегодня

ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel

обновленоГлава делегации ЕС остается в Киеве, информация об отлете не подтвердилась

Байден считает, что Путин может напасть на Украину в ближайшие дни – The Guardian

США намеренно создают "апокалиптический" образ вокруг российского вторжения – CNN

СНБО ввел санкции против телеканала "НАШ"

Украина активировала механизм ОБСЕ из-за российских войск у границ

Все новости...
Последние новости
05:41
Оккупанты разместили за линиями отвода "Грады" и гаубицы – ОБСЕ
04:47
Зеленский ввел в действие санкции против телеканала "НАШ"
04:08
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT – СМИ
03:14
Джонсон получил от полиции список вопросов о вечеринке во время локдауна
02:42
В ООН заявляют, что не собираются отзывать своих сотрудников из Украины
01:47
Из-за Covid-протестов в Онтарио ввели чрезвычайное положение
00:55
"Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям" против агрессии России – Кулеба
00:28
ЦРУ назвало вероятную дату нападения России на Украину – Spiegel
00:04
КАРТАУ России 9 маршрутов вторжения в Украину, танки могут достичь Киева за 2 суток – разведка США
23:58
Суд арестовал депутата-"слугу" Трубицына: залог – почти 15 миллионов
Все новости...