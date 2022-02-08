Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон, Дуда и Шольц обсудили в Берлине ситуацию вокруг Украины

Вторник, 8 февраля 2022, 23:30
Макрон, Дуда и Шольц обсудили в Берлине ситуацию вокруг Украины
фото: Getty Images

Президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, а также канцлер Германии Олаф Шольц, во вторник вечером обсудили в Берлине ситуацию российской эскалации вокруг Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Лидеры трех стран отмечают необходимость добиться мирного урегулирования проблемы путем переговоров.

Реклама:

"Наше стремление сегодня в рамках "Веймарского треугольника" – мы хотим деэскалации чрезвычайно напряженной ситуации, нам нужные переговоры и решения", – сказал Шольц журналистам перед началом переговоров.

По его словам, необходимо "сохранить мир в Европе дипломатией и четкими сигналами". Наша сегодняшняя встреча станет хорошей для этого возможностью", – сказал он.

Дуда со своей стороны отметил, что очень озабочен ситуацией.

ВИДЕО ДНЯ

"Наша задача – обеспечивать соблюдение международного права и сохранять территориальную целостность и тех стран, которые не входят ни в ЕС, ни в НАТО. Однако они – наши партнеры. Я думаю и говорю об Украине", – отметил президент Польши.

В свою очередь Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией, чтобы обеспечить безопасность в Европе.

"Мы должны продолжать диалог, сохраняя единство. Это нужно, чтобы остановить эскалацию, добиться деэскалации", – сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие недели Франция, ФРГ и Польша будут активно работать над этим. В частности, по его словам, это позволит "найти способы начать серьезный диалог с Россией сразу на нескольких площадках".

Макрон отметил, что НАТО, США, а также европейские страны будут работать над тем, чтобы предложить России "гарантии в сфере безопасности".

Напомним: Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

Темы: ГерманияФранцияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
Все новости...
Реклама: