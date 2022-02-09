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Макрон, Дуда и Шольц обсудили в Берлине ситуацию вокруг Украины

Среда, 9 февраля 2022, 00:30
фото: Getty Images

Президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, а также канцлер Германии Олаф Шольц, во вторник вечером обсудили в Берлине ситуацию российской эскалации вокруг Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Лидеры трех стран отмечают необходимость добиться мирного урегулирования проблемы путем переговоров.

"Наше стремление сегодня в рамках "Веймарского треугольника" – мы хотим деэскалации чрезвычайно напряженной ситуации, нам нужные переговоры и решения", – сказал Шольц журналистам перед началом переговоров.

По его словам, необходимо "сохранить мир в Европе дипломатией и четкими сигналами". Наша сегодняшняя встреча станет хорошей для этого возможностью", – сказал он.

Дуда со своей стороны отметил, что очень озабочен ситуацией.

"Наша задача – обеспечивать соблюдение международного права и сохранять территориальную целостность и тех стран, которые не входят ни в ЕС, ни в НАТО. Однако они – наши партнеры. Я думаю и говорю об Украине", – отметил президент Польши.

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В свою очередь Макрон заявил о важности продолжения диалога с Россией, чтобы обеспечить безопасность в Европе.

"Мы должны продолжать диалог, сохраняя единство. Это нужно, чтобы остановить эскалацию, добиться деэскалации", – сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что в ближайшие недели Франция, ФРГ и Польша будут активно работать над этим. В частности, по его словам, это позволит "найти способы начать серьезный диалог с Россией сразу на нескольких площадках".

Макрон отметил, что НАТО, США, а также европейские страны будут работать над тем, чтобы предложить России "гарантии в сфере безопасности".

Напомним: Согласно последним дислокациям, Россия сконцентрировала более 100 тысяч солдат в приграничных с Украиной областях и временно оккупированном Крыму. Журналисты-расследователи сообщали, что Россия перебрасывает с Дальнего Востока танки и боевые установки "Град" и "Искандер".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск нового военного вторжения России в Украину повышается.

Темы: ГерманияФранцияПольша


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