Россия перебрасывают "Грады" и танки с Дальнего Востока в западные регионы - расследователи
Журналисты-расследователи фиксируют, что в России перебрасывают эшелоны с танками и тяжелой военной техникой из Восточного военного округа в западные регионы.
Источник: расследование группа журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team
Дословно: "В последнюю неделю мы и другие исследователи заметили в социальных сетях множество видео, где военная техника запечатлена на автодорогах, в процессе погрузки на железнодорожные платформы и на эшелонах, движущихся на запад.
Учитывая, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о выводе сил ОДКБ из страны, представляется наиболее вероятным, что техника присоединится к силам, сосредоточенным в (временно оккупированном – ред.) Крыму и в регионах, граничащих с Украиной".
Детали: Расследователи зафиксировали около 30 видео российских пользователей, на которых видны перемещения военной техники.
Журналисты установили, что видео были сняты в Восточной Сибири, Бурятии и Приморском крае. По косвенным данным расследователи установили следующие места съемок: Улан-Удэ (Бурятия), Борзя (Забайкальский край), Уссурийск (Приморский край) и Белогорск (Амурский край).
По местонахождению расследователи предполагают, что техника относится к соединениям всех четырех армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й) Восточного военного округа России.
На нескольких видео авторы комментируют, что видели такие поезда с эшелонами военной техники несколько раз в неделю, а отдельные люди говорят о нескольких поездах в день.
На кадрах можно увидеть танки, БМП, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Предыстория:
- 11 января российское министерство обороны сообщило о проведении военных учений на западных границах с Украиной. Около 3 тысяч военных в Брянской, Воронежской и Белгородской областях, граничащих с Украиной, будут отрабатывать маневры на полигонах с тремя сотнями единиц военной техники. Перед этим американские СМИ сообщили, что Россия перебрасывает военные вертолеты к войскам, дислоцированным в непосредственной близости к украинским границам.
- В этот же день сообщили, что белорусские и российские истребители провели воздушное патрулирование границ своего "союза".
- Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд убеждена, что Россия запланировала дестабилизацию Украины изнутри под "другими флагами".
- После переговоров делегаций США и России в Женеве 10 января представитель России Сергей Рябков заявил, что для дальнейших контактов России должны предоставить юридические гарантии о нерасширении НАТО, в частности, юридические гарантии о неприсоединении Украины и Грузии к военному альянсу. Американские дипломаты заверили, что на переговорах не решали никаких вопросов об Украине, поскольку придерживаются принципа "никаких решений об Украине без Украины".
- В Пентагоне 9 января повторили, что не будут уменьшать количество военного состава в Европе на фоне обострения отношений между военным альянсом НАТО и Россией.