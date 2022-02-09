Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Саакашвили спел на суде гимн Украины

Среда, 9 февраля 2022, 11:40
скриншот

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спел на заседании суда 9 февраля гимн Украины.

Источник: "Грузия Онлайн"

Детали: Саакашвили развернул украинский флаг, который, как он сообщил, прислали украинские депутаты.

В суде он также сообщил, что после провала в Украине, куда президенту РФ Владимиру Путину не позволят вторгнуться, он прибегнет к плану "Б" – аннексии региона Шида-Картли в Грузии.

В Тбилисском городском суде проходит слушание по делу Михаила Саакашвили по обвинению в хищении бюджетных средств.

Предыстория: 

  • В декабре Министерство иностранных дел Украины официально выражало позицию, что просит грузинское правительство относиться с уважением к задержанному Саакашвили и предоставить ему надлежащий медицинский уход.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.

Темы: СаакашвилиУкраинасуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Саакашвили
Саакашвили впервые явился на суде в Грузии и обратился к украинцам
Саакашвили планирует впервые явиться на суде в Тбилиси
Саакашвили поставил ультиматум в грузинской тюрьме
Последние новости
17:16
Путин опять захотел гарантий, что Украину не примут в НАТО: как можно быстрее и мирными средствами
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
Все новости...