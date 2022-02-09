Саакашвили спел на суде гимн Украины
Среда, 9 февраля 2022, 10:40
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спел на заседании суда 9 февраля гимн Украины.
Источник: "Грузия Онлайн"
Детали: Саакашвили развернул украинский флаг, который, как он сообщил, прислали украинские депутаты.
Реклама:
В суде он также сообщил, что после провала в Украине, куда президенту РФ Владимиру Путину не позволят вторгнуться, он прибегнет к плану "Б" – аннексии региона Шида-Картли в Грузии.
В Тбилисском городском суде проходит слушание по делу Михаила Саакашвили по обвинению в хищении бюджетных средств.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- В декабре Министерство иностранных дел Украины официально выражало позицию, что просит грузинское правительство относиться с уважением к задержанному Саакашвили и предоставить ему надлежащий медицинский уход.
- В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
- Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы.