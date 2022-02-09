Саакашвили спел на суде гимн Украины

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили спел на заседании суда 9 февраля гимн Украины.

Источник: "Грузия Онлайн"

Детали: Саакашвили развернул украинский флаг, который, как он сообщил, прислали украинские депутаты.

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В суде он также сообщил, что после провала в Украине, куда президенту РФ Владимиру Путину не позволят вторгнуться, он прибегнет к плану "Б" – аннексии региона Шида-Картли в Грузии.

В Тбилисском городском суде проходит слушание по делу Михаила Саакашвили по обвинению в хищении бюджетных средств.

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