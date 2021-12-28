МИД Украины призвал правительство Грузии относиться к Саакашвили "с уважением"

Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительству Грузии с призывом уважать права задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили и разрешить ему проходить лечение и реабилитацию.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное учреждение были предприняты в ненадлежащий способ. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация.

Призываем власть Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".

Детали: В министерстве добавили, что украинский консул в Грузии завтра посетит задержанного Саакашвили.

В комментарии добавили, что украинские дипломаты поддерживают тесный контакт с адвокатами и врачами экс-президента.

Кроме того, в украинском МИД надеются, что грузинские власти разрешат Саакашвили пройти реабилитацию в Украине.

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