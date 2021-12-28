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МИД Украины призвал правительство Грузии относиться к Саакашвили "с уважением"

Вторник, 28 декабря 2021, 20:20
Михеил Саакашвили. Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительству Грузии с призывом уважать права задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили и разрешить ему проходить лечение и реабилитацию.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное учреждение были предприняты в ненадлежащий способ. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация.

Призываем власть Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".

Детали: В министерстве добавили, что украинский консул в Грузии завтра посетит задержанного Саакашвили.

В комментарии добавили, что украинские дипломаты поддерживают тесный контакт с адвокатами и врачами экс-президента.

Кроме того, в украинском МИД надеются, что грузинские власти разрешат Саакашвили пройти реабилитацию в Украине.

Предыстория: 

  • 21 декабря президент Владимир Зеленский утверждал, что лично вовлечен в переговоры с грузинскими властями о возможном прохождении лечения Саакашвили в Украине.
  • Партнерша бывшего грузинского президента Елизавета Ясько заявляла, что у Саакашвили случаются провалы в памяти из-за нарушений психического здоровья при пытках тюремщиками в Грузии.
  • 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы

Украинская правда
Темы: СаакашвилиГрузияМИД
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