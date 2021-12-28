МИД Украины призвал правительство Грузии относиться к Саакашвили "с уважением"
Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительству Грузии с призывом уважать права задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили и разрешить ему проходить лечение и реабилитацию.
Источник: комментарий МИД
Дословно: "Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное учреждение были предприняты в ненадлежащий способ. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация.
Призываем власть Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".
Детали: В министерстве добавили, что украинский консул в Грузии завтра посетит задержанного Саакашвили.
В комментарии добавили, что украинские дипломаты поддерживают тесный контакт с адвокатами и врачами экс-президента.
Кроме того, в украинском МИД надеются, что грузинские власти разрешат Саакашвили пройти реабилитацию в Украине.
Предыстория:
- 21 декабря президент Владимир Зеленский утверждал, что лично вовлечен в переговоры с грузинскими властями о возможном прохождении лечения Саакашвили в Украине.
- Партнерша бывшего грузинского президента Елизавета Ясько заявляла, что у Саакашвили случаются провалы в памяти из-за нарушений психического здоровья при пытках тюремщиками в Грузии.
- 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
- В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
- Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы