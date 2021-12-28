Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД Украины призвал правительство Грузии относиться к Саакашвили "с уважением"

Вторник, 28 декабря 2021, 19:20
МИД Украины призвал правительство Грузии относиться к Саакашвили с уважением
Михеил Саакашвили. Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел Украины обратилось к правительству Грузии с призывом уважать права задержанного третьего президента Грузии Михеила Саакашвили и разрешить ему проходить лечение и реабилитацию.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "Вчерашние попытки перевезти Михеила Саакашвили из военного госпиталя в тюремное учреждение были предприняты в ненадлежащий способ. Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михеила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация.

Призываем власть Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью".

Детали: В министерстве добавили, что украинский консул в Грузии завтра посетит задержанного Саакашвили.

В комментарии добавили, что украинские дипломаты поддерживают тесный контакт с адвокатами и врачами экс-президента.

Кроме того, в украинском МИД надеются, что грузинские власти разрешат Саакашвили пройти реабилитацию в Украине.

Предыстория: 

  • 21 декабря президент Владимир Зеленский утверждал, что лично вовлечен в переговоры с грузинскими властями о возможном прохождении лечения Саакашвили в Украине.
  • Партнерша бывшего грузинского президента Елизавета Ясько заявляла, что у Саакашвили случаются провалы в памяти из-за нарушений психического здоровья при пытках тюремщиками в Грузии.
  • 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь в городе Гори, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.
  • В октябре министр юстиции Денис Малюска заявил, что Украина будет пытаться помочь своему гражданину Саакашвили и перевезти его в украинскую тюрьму. Однако власти Грузии ответили, что Саакашвили проведет в тюрьме минимум 6 лет, и Украине его передавать не собираются.
  • Против бывшего президента Грузии ведут несколько уголовных производств. В одном из них 28 июня 2018 Михеила Саакашвили заочно приговорили к 6 годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. В этом году против него открыли уголовное производство в незаконном пересечении государственной границы

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиГрузияМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
Все новости...
Реклама: