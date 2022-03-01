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Кадыров признал первые жертвы среди чеченской "гвардии"

Вторник, 1 марта 2022, 07:30

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о двух погибших и шести раненых в Украине своих бойцах.

Источник: Telegram Кадырова.

Дословно: "Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло, ещё шестеро получили ранения разной степени".

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Детали: Кадыров призвал свое командование к еще большей жесткости "без лишних церемоний", подразумевая под этим переход "к крупномасштабным мероприятиям" и штурму городов.

Что было ранее: В районе Гостомеля в субботу украинские военные разгромили спецподразделение Росгвардии Чечни. Тогда был уничтожен генерал Магомед Тушаев – командир 141-го моторизированного полка росгвардии Чечни.

28 февраля российские войска обстреливали жилые кварталы Харькова из реактивной артиллерии.

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Темы: РосcиявойнаКадыров
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