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Ермак рассказал, как теперь выглядит день Зеленского

Роман РоманюкЧетверг, 10 марта 2022, 11:08
Владимир Зеленский. фото ОП

После начала полномасштабной войны работа Офиса президента очень изменилась, президент и его окружение работают по 20 часов в сутки.

Источник: глава ОПУ Андрей Ермак в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "День выглядит следующим образом: 3-4 часа в разные периоды дня, если есть возможность, это сон, а все остальное – работа. Это постоянные звонки, встречи, контакты с нашими партнерами, военными, разведкой и т.д.".

Детали: По словам Ермака, одной из самых больших сложностей стала невозможность планировать работу.

Прямая речь: "Начиная с 24 февраля, каждый день не похож на предыдущий. Трудно подробно планировать. Но есть четкая вертикаль власти, которая работает, и это очень важно для управления страной.

Я много лет знаю Владимира Александровича. Но еще не знал таких подтверждений, что он человек настолько мужественный... Я не видел за все эти дни его не сконцентрированным, чтобы он не понимал, что должен делать, и чтобы он этого не делал".

Темы: ЗеленскийвойнаАндрей Ермак
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