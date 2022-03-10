Ермак рассказал, как теперь выглядит день Зеленского

После начала полномасштабной войны работа Офиса президента очень изменилась, президент и его окружение работают по 20 часов в сутки.

Источник: глава ОПУ Андрей Ермак в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "День выглядит следующим образом: 3-4 часа в разные периоды дня, если есть возможность, это сон, а все остальное – работа. Это постоянные звонки, встречи, контакты с нашими партнерами, военными, разведкой и т.д.".

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Детали: По словам Ермака, одной из самых больших сложностей стала невозможность планировать работу.

Прямая речь: "Начиная с 24 февраля, каждый день не похож на предыдущий. Трудно подробно планировать. Но есть четкая вертикаль власти, которая работает, и это очень важно для управления страной.

Я много лет знаю Владимира Александровича. Но еще не знал таких подтверждений, что он человек настолько мужественный... Я не видел за все эти дни его не сконцентрированным, чтобы он не понимал, что должен делать, и чтобы он этого не делал".