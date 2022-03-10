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Єрмак розповів, як тепер виглядає день Зеленського

Роман РоманюкЧетвер, 10 березня 2022, 11:08
Володимир Зеленський. фото ОП

Після початку повномасштабної війни робота Офісу президента дуже змінилась, президент і його оточення працюють по 20 годин на добу.

Джерело: глава ОПУ Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "День виглядає наступним чином: 3-4 години в різні періоди дня, якщо є можливість, це сон, а все інше – робота. Це постійні дзвінки, зустрічі, контакти з нашими партнерами, з військовими, з розвідкою тощо". 

Деталі: За словами Єрмака однією з найбільших складностей стала неможливість планувати роботу.

Пряма мова: "Починаючи з 24 лютого, кожен день не схожий на попередній. Важко щось детально планувати. Але є чітка вертикаль влади, яка працює, і це дуже важливо для керування країною.

Я багато років знаю Володимира Олександровича. Але ще не мав таких підтверджень, що він людина настільки мужня... Я не бачив за всі ці дні його не сконцентрованим, щоб він не розумів, що повинен робити, і щоб він цього не робив".

Теми: ЗеленськийвійнаАндрій Єрмак
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