Из Изюма не смогли эвакуировать 5 тысяч жителей из-за сильных обстрелов оккупантов
Из-за сильных обстрелов российских оккупантов местные власти не смогли эвакуировать около 5000 жителей города, как было запланировано, но сумели вывезти 250 человек.
Источник: глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов, заместитель городского головы Владимир Мацокин
Прямой язык Мацокина: "Эвакуировали примерно 250 изюмчан. Сегодня били из всего что только возможно, в бешенстве.
Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом.
Бойцы терробороны – реальные герои.
Фактически "зеленого коридора" не было. россия цинично обманула и нас, и весь мир".
Детали: В мэрии сообщили, что в настоящее время эвакуированы находятся в Славянске в Донецкой области.
Синегубов рассказал, что десятки автобусов, выехавших за жителями Изюма, не смогли добраться до пункта назначения из-за постоянных обстрелов оккупантов. Только на 6 автобусах удалось организовать эвакуацию 250 жителей.
Кроме того, в город не смог проехать гуманитарный конвой с продуктами питания, теплой одеждой, питьевой водой и лекарствами.
По данным Харьковской ОВА, более 5000 жителей города находятся в укрытиях без света, воды и тепла. В городе не работает мобильная связь, Интернет, телевидение и радио.
Мацокин объяснил, что горожан собирали и вывозили с южной части города, потому что северная захвачена оккупационными подразделениями РФ (город разделен на две части по реке Северский Донец).
Предыстория:
- По состоянию на 9 марта город Изюм был оцеплен русскими оккупационными войсками и находился под шквальным огнем тяжелой артиллерии. В городе разрушены жилые дома и критические инфраструктуры, включительно с городской больницей.
- Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила утром 9 марта, что украинские власти сумели согласовать с российскими оккупантами время и маршруты эвакуации мирных жителей из шести городов, где ведутся активные боевые действия. Изюмчан планировали эвакуировать в город Лозовая в Харьковской области.
- 8 марта оккупанты предложили жителям населенных пунктов Харьковской области эвакуироваться под дулами их автоматов в Белгород в РФ.