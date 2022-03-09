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Из Изюма не смогли эвакуировать 5 тысяч жителей из-за сильных обстрелов оккупантов

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 17:27
Из Изюма не смогли эвакуировать 5 тысяч жителей из-за сильных обстрелов оккупантов
Разрушенные дома в Изюме. Фото: Владимир Мацокин

Из-за сильных обстрелов российских оккупантов местные власти не смогли эвакуировать около 5000 жителей города, как было запланировано, но сумели вывезти 250 человек.

Источник: глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов, заместитель городского головы Владимир Мацокин

Прямой язык Мацокина: "Эвакуировали примерно 250 изюмчан. Сегодня били из всего что только возможно, в бешенстве.

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Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом.

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Детали: В мэрии сообщили, что в настоящее время эвакуированы находятся в Славянске в Донецкой области.

Синегубов рассказал, что десятки автобусов, выехавших за жителями Изюма, не смогли добраться до пункта назначения из-за постоянных обстрелов оккупантов. Только на 6 автобусах удалось организовать эвакуацию 250 жителей.

Кроме того, в город не смог проехать гуманитарный конвой с продуктами питания, теплой одеждой, питьевой водой и лекарствами.

По данным Харьковской ОВА, более 5000 жителей города находятся в укрытиях без света, воды и тепла. В городе не работает мобильная связь, Интернет, телевидение и радио.

Мацокин объяснил, что горожан собирали и вывозили с южной части города, потому что северная захвачена оккупационными подразделениями РФ (город разделен на две части по реке Северский Донец).

Предыстория:

  • По состоянию на 9 марта город Изюм был оцеплен русскими оккупационными войсками и находился под шквальным огнем тяжелой артиллерии. В городе разрушены жилые дома и критические инфраструктуры, включительно с городской больницей.
  • Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила утром 9 марта, что украинские власти сумели согласовать с российскими оккупантами время и маршруты эвакуации мирных жителей из шести городов, где ведутся активные боевые действия. Изюмчан планировали эвакуировать в город Лозовая в Харьковской области.
  • 8 марта оккупанты предложили жителям населенных пунктов Харьковской области эвакуироваться под дулами их автоматов в Белгород в РФ.

Темы: ИзюмХарьковская областьэвакуациявойна
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