Из Изюма не смогли эвакуировать 5 тысяч жителей из-за сильных обстрелов оккупантов

Из-за сильных обстрелов российских оккупантов местные власти не смогли эвакуировать около 5000 жителей города, как было запланировано, но сумели вывезти 250 человек.

Источник: глава Харьковской военной областной администрации Олег Синегубов, заместитель городского головы Владимир Мацокин

Прямой язык Мацокина: "Эвакуировали примерно 250 изюмчан. Сегодня били из всего что только возможно, в бешенстве.

Реклама:

Людей вывозила тероборона под обстрелами, а автобусы подхватывали за городом.

Бойцы терробороны – реальные герои.

Фактически "зеленого коридора" не было. россия цинично обманула и нас, и весь мир".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В мэрии сообщили, что в настоящее время эвакуированы находятся в Славянске в Донецкой области.

Синегубов рассказал, что десятки автобусов, выехавших за жителями Изюма, не смогли добраться до пункта назначения из-за постоянных обстрелов оккупантов. Только на 6 автобусах удалось организовать эвакуацию 250 жителей.

Кроме того, в город не смог проехать гуманитарный конвой с продуктами питания, теплой одеждой, питьевой водой и лекарствами.

По данным Харьковской ОВА, более 5000 жителей города находятся в укрытиях без света, воды и тепла. В городе не работает мобильная связь, Интернет, телевидение и радио.

Мацокин объяснил, что горожан собирали и вывозили с южной части города, потому что северная захвачена оккупационными подразделениями РФ (город разделен на две части по реке Северский Донец).

Предыстория: