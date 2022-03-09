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В блокадном Мариуполе погибли 1300 мирных жителей – советник мэра

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 17:53
Тело погибшего жителя Мариуполя лежит на улице города 7 марта. Фото: Евгений Малолетка, АР

По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, за время блокады города российскими оккупантами погибли около 1300 мирных жителей.

Источник: facebook-страница Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Предварительно за период блокадного геноцида российской федерации уже погибли 1300 мариупольцев.

Будем бороться за каждого.

Стоим".

Детали: Андрющенко сказал, что российские оккупационные войска не прекращают обстрелы из авиации и артиллерии.

Кроме того, он сказал, что оккупанты затягивают согласование маршрута для конвоев с гуманитарной помощью для мирного населения.

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Предыстория:

  • Около 16:30 9 марта русские захватчики сбросили несколько мощных бомб с самолетов на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.
  • Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. Больше недели оккупанты держат город в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
  • Представители Украины подали официальный иск в Международный суд ООН о совершении российскими оккупационными войсками военных преступлений против гражданского населения, в частности, намеренного уничтожения больниц, школ, детских садов и т.д.
  • 8 марта оккупанты предложили жителям Мариуполя эвакуироваться под дулами их автоматов в Ростов-на-Дону в РФ.

Темы: МариупольРосcиявойнаубийство
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