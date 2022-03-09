В блокадном Мариуполе погибли 1300 мирных жителей – советник мэра
Среда, 9 марта 2022, 16:53
По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, за время блокады города российскими оккупантами погибли около 1300 мирных жителей.
Источник: facebook-страница Андрющенко
Прямая речь Андрющенко: "Предварительно за период блокадного геноцида российской федерации уже погибли 1300 мариупольцев.
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Будем бороться за каждого.
Стоим".
Детали: Андрющенко сказал, что российские оккупационные войска не прекращают обстрелы из авиации и артиллерии.
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Кроме того, он сказал, что оккупанты затягивают согласование маршрута для конвоев с гуманитарной помощью для мирного населения.
Предыстория:
- Около 16:30 9 марта русские захватчики сбросили несколько мощных бомб с самолетов на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.
- Мариуполь находится под постоянными обстрелами авиации и артиллерии русских оккупационных войск. Больше недели оккупанты держат город в оцеплении и срывают все попытки эвакуировать мирных жителей через "гуманитарные коридоры".
- Представители Украины подали официальный иск в Международный суд ООН о совершении российскими оккупационными войсками военных преступлений против гражданского населения, в частности, намеренного уничтожения больниц, школ, детских садов и т.д.
- 8 марта оккупанты предложили жителям Мариуполя эвакуироваться под дулами их автоматов в Ростов-на-Дону в РФ.