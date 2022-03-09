В блокадном Мариуполе погибли 1300 мирных жителей – советник мэра

По данным советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, за время блокады города российскими оккупантами погибли около 1300 мирных жителей.

Источник: facebook-страница Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Предварительно за период блокадного геноцида российской федерации уже погибли 1300 мариупольцев.

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Будем бороться за каждого.

Стоим".

Детали: Андрющенко сказал, что российские оккупационные войска не прекращают обстрелы из авиации и артиллерии.

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Кроме того, он сказал, что оккупанты затягивают согласование маршрута для конвоев с гуманитарной помощью для мирного населения.

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