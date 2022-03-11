Украинцы выиграли информационную войну против РФ – канадская исследовательница

Российские войска продолжают атаки на мирные украинские города, сталкиваясь с жестким сопротивлением. Но уже сейчас можно предположить, что Украина выиграла в информационной войне.

Источник: канадский автор, специализирующийся на исследовании войн, Маргарет МакМиллан, которую цитирует DW

Детали: В интервью DW она изложила свое видение мотивации президента России Владимира Путина пойти войной против Украины, социальных сетей как нового инструмента пропаганды.

Прямая речь: "Думаю, что война требует серьезной подготовки. Я достаточно узко понимаю войну как организованное насилие против другой организованной группы. Я думаю, что люди воюют потому что они хотят чего-то. Жадность, которую можно видеть у Путина – он хочет Украину. Воевать также идут из-за страха, украинцы же пошли на войну, потому что у них нет другого выбора, есть и идеологическая окраска, которая часто переплетается с другими причинами.

Думаю, что Путин, безусловно, мотивирован какой-то странной формой российского национализма… В такой автократии, как Россия, у Путина, я бы не сказала, что у него полный контроль, но он контролирует все государственные институты: спецслужбы, силовиков, а Дума - это только штамп. Имею в виду, что все это ничего не стоит, а решения исходят от него, я думаю. Я действительно думаю, что это война Путина. Так же, как я думаю, что Вторая мировая война в Европе была войной Гитлера.

Средства пропаганды меняются вместе с изменениями технологий. В Первой мировой войне обе стороны сбрасывали друг на друга листовки из самолета, потому что таким был путь достучаться до второй стороны. Во время Второй мировой войны, чтобы "достучаться" до другой стороны, использовали радиовещание. И теперь социальные сети стали средством попыток ослабить врага и сплотить собственный народ.

И пока, я думаю, украинцы без труда выиграли информационную войну. И этому нарративу верят, думаю, верят даже в России. К примеру, украинцы умело использовали пленных военных, которые говорили со своими матерями. Или с помощью Facebook показали российским семьям, что их сыновья живы и здоровы. Российский нарратив становится все более безумным, если можно так сказать.

Я имею в виду (заявления РФ), что у власти в Украине наркоманы. Что Россия вторглась, чтобы не дать Украине получить ядерное оружие. Украина добровольно отказалась от ядерного оружия в 1990-х годах. Мне кажется, что это не очень эффективно не так ли?"

Справка: В списке канадской историкини и писательницы Маргарет МакМиллан есть ряд книг, посвященных войнам и их последствиям. Среди них: "Париж 1919: шесть месяцев, изменивших мир" (2001) – за нее она первой из женщин получила премию Сэмюэля Джонсона, а также "Война, покончившая с миром: путь к 1914 году" (2013).

Маргарет МакМиллан

В 2020 году она опубликовала книгу "Война: как нас сформировал конфликт", возглавившая список бестселлеров и ставшая одной из 10 лучших книг года по версии газеты The New York Times.

В этой книге МакМиллан исследовала причины, побуждающие человечество к началу ведения военных действий, а также вызванные войной политические, экономические и культурные изменения в обществе - как негативные, так и положительные. МакМиллан также заведует Энгельсбергской кафедрой истории и международных отношений в Лондонской школе экономики (IDEAS).