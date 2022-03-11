Українці виграли інформаційну війну проти РФ – канадська дослідниця

Російські війська продовжують атаки на мирні українські міста, наражаючись на жорсткий опір. Та вже зараз можна припустити, що Україна виграла у війні інформаційній.

Джерело: канадська авторка, що спеціалізується на дослідженні воєн, Маргарет МакМіллан, яку цитує DW

Деталі: В інтерв'ю DW вона виклала своє бачення мотивації президента Росії Володимира Путіна піти війною проти України, соціальних мереж як нового інструмента пропаганди.

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Пряма мова: "Думаю, що війна вимагає серйозної підготовки. Я досить вузько розумію війну як організоване насильство проти іншої організованої групи. Я думаю, що люди воюють тому що вони хочуть чогось. Жадібність, яку можна бачити у Путіна - він хоче Україну. Воювати також ідуть через страх. Українці ж пішли на війну, бо не мають вибору. Є і ідеологічне забарвлення, яке часто переплітається з іншими причинами.

Гадаю, що Путін, безперечно, мотивований якоюсь дивною формою російського націоналізму… В такій автократії, як Росія, Путін має, я б не сказала, що повний контроль, але контролює всі державні інститути: спецслужби, силовиків, а Дума - це лише штамп. Маю на увазі, що все це нічого не варто, а рішення виходять від нього, я гадаю. Я справді думаю, що це війна Путіна. Так само, як я думаю, що Друга світова війна в Європі була війною Гітлера…

Засоби пропаганди змінюються разом зі змінами технологій. У Першій світовій війні обидві сторони скидали одне на одного листівки з літака тому що таким був шлях до іншої сторони. Під час Другої світової війни, щоб "достукатися" до іншої сторони, використовували радіомовлення. І тепер соціальні мережі стали засобом для спроб послабити ворога та згуртувати власний народ.

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І поки що, я думаю, українці без зусиль виграли інформаційну війну. І цьому наративу вірять, думаю, вірять навіть у Росії. Наприклад, українці вміло використали полонених військових, які говорили зі своїми матерями. Або за допомогою Facebook показали російським родинам, що їхні сини живі-здорові. Російський наратив стає дедалі божевільнішим, якщо можна так сказати.

Я маю на увазі (заяви РФ, що при владі в Україні наркомани. Що Росія вторглася, щоб не дати Україні отримати ядерну зброю. Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї в 1990-х роках. Мені здається, що це не дуже ефективно, чи не так?"

Довідка: У доробку канадської історикині та письменниці Маргарет МакМіллан є низка книг, що присвячені війнам та їхнім наслідкам. Серед них: "Париж 1919: шість місяців, які змінили світ" (2001) - за неї вона першою із жінок отримала премію Семюеля Джонсона, а також "Війна, яка покінчила з миром: шлях до 1914 року" (2013).

Маргарет МакМіллан

У 2020 році вона опублікувала книгу "Війна: як нас сформував конфлікт", яка очолила список бестселерів і стала однією з 10 найкращих книг року за версією газети The New York Times.

У цій книзі Макміллан дослідила причини, що спонукають людство до початку да ведення воєнних дій, а також спричинені війною політичні, економічні та культурні зміни в суспільстві - як негативні, так і позитивні. МакМіллан також завідує Енгельсбергською кафедрою історії та міжнародних відносин у Лондонській школі економіки (IDEAS).