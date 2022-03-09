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Украина выиграла две медали в пятый день Паралимпиады-2022

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 10:37
Оксана Шишкова, скриншот

Украинские паралимпийцы выиграли две медали в пятый день Паралимпиады-2022 в Пекине, Китай, Украина с 19 наградами – на третьем месте в медальном зачете.

Источник: "Суспільне"

Детали: В течение пятого дня соревнований украинцы соревновались в лыжной гонке: в биатлоне день перерыва, зато лыжники определяли лучших в спринтерской дистанции (1.5 км).

Сначала соревнования проходили в формате квалификации, затем – полуфиналы, а затем – финалы. Всего были разыграны медали в шести разных классах.

Украинские параатлеты дошли до финалов в большинстве соревнований по лыжным гонкам, а получить медали удалось двум из них.

Григорий Вовчинский (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата, класс стоя) завоевал "бронзу" в интенсивном финале, проиграв менее двух секунд победителю. Вовчинский начал финал позади, но на второй части дистанции пошел в атаку, выбрался на третье место, сражался за второе и в конце концов получил "бронзу".

Для Вовчинского – это третья медаль Пекина-2022, которая уже собрала полный комплект наград.

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Вторую медаль для Украины за день завоевала Оксана Шишкова: она завоевала "серебро" в классе параатлетов с нарушениями зрения. Оксана опередила в финале двух немок, но пропустила вперед спортсменку из Австрии.

Для Шишковой – это четвертая медаль Паралимпиады-2022, в ее активе два "золота" и два "серебра".

Медали Украины в пятый день Паралимпиады-2022:

  • "серебро": Оксана Шишкова (лыжная гонка, спринт)
  • "бронза": Григорий Вовчинский (лыжная гонка, спринт)

Всего в активе Украины 19 медалей после пяти соревновательных дней: 6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых. С таким результатом украинцы идут на третьем месте в медальном зачете.

Темы: ПаралимпиадаспортКитай
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