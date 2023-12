Украина выиграла две медали в пятый день Паралимпиады-2022

Украинские паралимпийцы выиграли две медали в пятый день Паралимпиады-2022 в Пекине, Китай, Украина с 19 наградами – на третьем месте в медальном зачете.

Источник: "Суспільне"

Детали: В течение пятого дня соревнований украинцы соревновались в лыжной гонке: в биатлоне день перерыва, зато лыжники определяли лучших в спринтерской дистанции (1.5 км).

Реклама:

Сначала соревнования проходили в формате квалификации, затем – полуфиналы, а затем – финалы. Всего были разыграны медали в шести разных классах.

Украинские параатлеты дошли до финалов в большинстве соревнований по лыжным гонкам, а получить медали удалось двум из них.

Григорий Вовчинский (спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата, класс стоя) завоевал "бронзу" в интенсивном финале, проиграв менее двух секунд победителю. Вовчинский начал финал позади, но на второй части дистанции пошел в атаку, выбрался на третье место, сражался за второе и в конце концов получил "бронзу".

Для Вовчинского – это третья медаль Пекина-2022, которая уже собрала полный комплект наград.

Вторую медаль для Украины за день завоевала Оксана Шишкова: она завоевала "серебро" в классе параатлетов с нарушениями зрения. Оксана опередила в финале двух немок, но пропустила вперед спортсменку из Австрии.

Для Шишковой – это четвертая медаль Паралимпиады-2022, в ее активе два "золота" и два "серебра".

More medals coming for Oksana Shyshkova, this time it's #Silver #Beijing2022 #WinterParalympics #ParaNordic pic.twitter.com/Q2zUGkQT2W