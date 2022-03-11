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Мэра Мелитополя похитили оккупанты  – Офис президента

Елена РощинаПятница, 11 марта 2022, 18:22
Иван Федоров, фото из его Facebook

Украинские власти имеют информацию о похищении российскими оккупантами городского главы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: заместителя главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации час назад (около 15:45) оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров".

ДеталиПозже Тимошенко опубликовал видео, которое, по его словам, подтверждает похищение оккупантами мэра Мелитополя.

Что предшествовало: За час до похищения Иван Федоров запостил в Facebook благодарность мелитопольским предпринимателям за помощь тем, кто в этом больше всего нуждается.

Предыстория:

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  • Российские оккупанты вошли в Мелитополь на второй день войны, 25 февраля, и начали бои, чтобы захватить админздания. 24 февраля обстрелы зацепили жилой сектор рядом с Новым Мелитополем.
  • 2 марта мелитопольцы вышли на протест против российских оккупантов, была стрельба.
  • 4 марта оккупанты захватили телебашню Мелитополя и включили российские каналы. 7 марта не только телебашня Мелитополя, но и вышки радиосвязи были под контролем российских войск.
  • 5 марта мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе сложная ситуация с продовольствием и лекарствами, но жители ежедневно выходят на митинги против агрессора.
  • Обнаруженные планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ свидетельствовали, что оно должно было взять Мелитополь под контроль до 6 марта.

Темы: МелитопольвойнаРосcия
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