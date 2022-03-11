Мэра Мелитополя похитили оккупанты  – Офис президента

Иван Федоров, фото из его Facebook

Украинские власти имеют информацию о похищении российскими оккупантами городского главы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.

Источник: заместителя главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "По предварительной информации час назад (около 15:45) оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров".

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Детали: Позже Тимошенко опубликовал видео, которое, по его словам, подтверждает похищение оккупантами мэра Мелитополя.

Что предшествовало: За час до похищения Иван Федоров запостил в Facebook благодарность мелитопольским предпринимателям за помощь тем, кто в этом больше всего нуждается.

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