Мэра Мелитополя похитили оккупанты – Офис президента
Пятница, 11 марта 2022, 17:22
Украинские власти имеют информацию о похищении российскими оккупантами городского главы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.
Источник: заместителя главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "По предварительной информации час назад (около 15:45) оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров".
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Детали: Позже Тимошенко опубликовал видео, которое, по его словам, подтверждает похищение оккупантами мэра Мелитополя.
Что предшествовало: За час до похищения Иван Федоров запостил в Facebook благодарность мелитопольским предпринимателям за помощь тем, кто в этом больше всего нуждается.
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Предыстория:
- Российские оккупанты вошли в Мелитополь на второй день войны, 25 февраля, и начали бои, чтобы захватить админздания. 24 февраля обстрелы зацепили жилой сектор рядом с Новым Мелитополем.
- 2 марта мелитопольцы вышли на протест против российских оккупантов, была стрельба.
- 4 марта оккупанты захватили телебашню Мелитополя и включили российские каналы. 7 марта не только телебашня Мелитополя, но и вышки радиосвязи были под контролем российских войск.
- 5 марта мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе сложная ситуация с продовольствием и лекарствами, но жители ежедневно выходят на митинги против агрессора.
- Обнаруженные планировочные документы одного из подразделений батальонной тактической группы 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского Флота РФ свидетельствовали, что оно должно было взять Мелитополь под контроль до 6 марта.