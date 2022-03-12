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В оккупированный Херсон смогли завезти инсулин – мэр

Роман ПетренкоСуббота, 12 марта 2022, 13:09
фото с фейсбука

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что в оккупированный город смогли завезти инсулин для трех больниц.

Источник: Колыхаев в Facebook

Прямая речь Колыхаева: "Вчера нам удалось завезти немного инсулина по нашим трём городским больницам (Лучанского, Карабелеша, Тропиных). Напоминаю, что самые необходимые препараты вы будете получать централизовано в медучреждениях. Мы взяли эту ситуацию под контроль. Инсулинозависимым с собой надо иметь рецепт от эндокринолога. Подробнее всё будет на сайте, фейсбуке и Телеграм-канале Херсонської міської ради.

Продолжаем вместе с Херсонгазом, Облэнерго и нашими КП работать над восстановлением пострадавших районов. Запаситесь терпением и пониманием: все живые люди, не механические роботы: очень устают, но всё равно работают самоотверженно и смело".

Напомним: 2 марта, по словам Колыхаева, во время визита "вооруженных представителей" в городской совет было договорено о том, как будет функционировать город в условиях оккупации, хотя мэр отрицает, что это были переговоры с российскими оккупантами.

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Темы: Херсоноккупациялекарствавойна
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