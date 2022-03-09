Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 22:13
Фото иллюстративное: Укрзалізниця

На эвакуационных поездах "Укрзалізниці" из своих городов в западные области Украины выехало 1 миллион 810 тысяч человек.

Источник: обращение и.о. председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина

Прямая речь Камышина: "По состоянию на вчера (8 марта - ред.) на вечер вывезли 1 миллион 810 тысяч человек из центра, востока и юга на запад".

Детали: Еще 147 тысяч человек "Укрзалізниця" на своих поездах вывезла заграницу.

Предыстория:

  • С 3 марта "Укрзалізниця" бесплатно вывозит всех людей на поездах с востока на запад. Обновленное расписание эвакуационных поездов из разных городов публикуют каждый день на правительственных сайтах и ​​через соцсети.
  • Кроме того, госкомпания назначила дополнительные эвакуационные поезда из Украины в Польшу и Чехию.
  • За десять суток полномасштабной войны в ООН насчитали, что в разные страны в Европе сбежало более 1,5 миллиона украинцев. Это самый крупный по масштабу кризис вынужденных переселенцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Темы: Укрзализныцяэвакуацияпереселенцывойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКадыров возле украинских бронемашин: Был я, не был – машина у меня

"ВКонтакте" взломали и рассылают россиянам правду о войне с Украиной

Жена соратника Авакова вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов – источники

Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский

ВИДЕОВ Энергодаре люди вышли на митинг после похищения оккупантами местного чиновника

фото, видеоВ Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: сейчас известно о 5 пострадавших

Все новости...
Укрзализныця
График эвакуационных поездов на 9 марта
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 8 марта
"Укрзализныця" поймала проводников, которые брали деньги за места в эвакуационных поездах
Последние новости
23:21
В Киеве снова раздался взрыв, начался пожар
23:12
Торговые отношения Китая и России ухудшились из-за войны – Bloomberg
22:56
Вилкул рассказал, как собирается "встречать" российские войска
22:47
Из 7 гумкоридоров сработало 4, эвакуировали более 7 тысяч человек – Верещук
22:39
РФ разрешила Беларуси не платить по госкредитам 5-6 лет
22:37
Ультиматум оккупантов: капитуляция Мариуполя, тогда гумкоридоры для населения
22:37
Китай опроверг информацию об оказании военной помощи РФ
22:27
На своем примере. Адвокатов Украины призывают собирать доказательства преступлений России
22:22
В трех областях значительно улучшилась работа мобильных операторов
22:08
видеоГромады Московского патриархата во Львове и Червонограде перешли в ПЦУ
Все новости...