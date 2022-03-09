Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 21:13
Укрзалізниця эвакуировала почти 2 млн человек в западные области
Фото иллюстративное: Укрзалізниця

На эвакуационных поездах "Укрзалізниці" из своих городов в западные области Украины выехало 1 миллион 810 тысяч человек.

Источник: обращение и.о. председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина

Прямая речь Камышина: "По состоянию на вчера (8 марта - ред.) на вечер вывезли 1 миллион 810 тысяч человек из центра, востока и юга на запад".

Реклама:

Детали: Еще 147 тысяч человек "Укрзалізниця" на своих поездах вывезла заграницу.

Предыстория:

  • С 3 марта "Укрзалізниця" бесплатно вывозит всех людей на поездах с востока на запад. Обновленное расписание эвакуационных поездов из разных городов публикуют каждый день на правительственных сайтах и ​​через соцсети.
  • Кроме того, госкомпания назначила дополнительные эвакуационные поезда из Украины в Польшу и Чехию.
  • За десять суток полномасштабной войны в ООН насчитали, что в разные страны в Европе сбежало более 1,5 миллиона украинцев. Это самый крупный по масштабу кризис вынужденных переселенцев в Европе со времен Второй мировой войны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Укрзализныцяэвакуацияпереселенцывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Укрзализныця
УЗ назначила дополнительные поезда из Киева, Днепра, Изюма и Харькова во Львов
Укрзализныця представила проект нового международного билета: русский язык убрали окончательно
Пассажиры "УЗ" возмущены русским языком на международных билетах. Омбудсмен отреагировал
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: