"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области

На эвакуационных поездах "Укрзалізниці" из своих городов в западные области Украины выехало 1 миллион 810 тысяч человек.

Источник: обращение и.о. председателя правления "Укрзализныци" Александра Камышина

Прямая речь Камышина: "По состоянию на вчера (8 марта - ред.) на вечер вывезли 1 миллион 810 тысяч человек из центра, востока и юга на запад".

Детали: Еще 147 тысяч человек "Укрзалізниця" на своих поездах вывезла заграницу.

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