Полк "Азов" утверждает, что уничтожил целую БТГр оккупантов под Мариуполем

Полк "Азов" утверждает, что в ходе боевых действий по обороне Мариуполя уничтожил целую батальонно-тактическую группу русских оккупационных войск.

Источник: twitter-страница "Азова"

Дословно: "Азовцы и морпехи продолжают защищать город от вражеских нашествий. В результате боевых действий целые подразделения врага уже почти уничтожены. Так практически прекратила свое существование одна БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России".

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Справка: Перед началом вторжения Россия сосредоточила на границах Украины около 90 батальонно-тактических групп, насчитывающих около 150 тысяч военнослужащих.

Предыстория:

По состоянию на 11 марта, от рук российских оккупантов в городе погибли более 1500 мирных жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что вражеская авиация совершает бомбардировки на жилые дома каждые полчаса. Город находится в осаде российских войск, и из-за нехватки лекарств, продуктов питания и питьевой воды в городе началась гуманитарная катастрофа.