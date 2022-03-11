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Полк "Азов" утверждает, что уничтожил целую БТГр оккупантов под Мариуполем

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 21:34
Украинские бойцы караулят на дороге. Фото иллюстративное: макс левин

Полк "Азов" утверждает, что в ходе боевых действий по обороне Мариуполя уничтожил целую батальонно-тактическую группу русских оккупационных войск.

Источник: twitter-страница "Азова"

Дословно: "Азовцы и морпехи продолжают защищать город от вражеских нашествий. В результате боевых действий целые подразделения врага уже почти уничтожены. Так практически прекратила свое существование одна БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России".

Справка: Перед началом вторжения Россия сосредоточила на границах Украины около 90 батальонно-тактических групп, насчитывающих около 150 тысяч военнослужащих.

Предыстория:

  • По состоянию на 11 марта, от рук российских оккупантов в городе погибли более 1500 мирных жителей.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что вражеская авиация совершает бомбардировки на жилые дома каждые полчаса. Город находится в осаде российских войск, и из-за нехватки лекарств, продуктов питания и питьевой воды в городе началась гуманитарная катастрофа.

Темы: АзовМариупольРосcиябоевые действия
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