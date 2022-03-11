Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полк "Азов" утверждает, что уничтожил целую БТГр оккупантов под Мариуполем

Денис КарловскийПятница, 11 марта 2022, 20:34
Полк Азов утверждает, что уничтожил целую БТГр оккупантов под Мариуполем
Украинские бойцы караулят на дороге. Фото иллюстративное: макс левин

Полк "Азов" утверждает, что в ходе боевых действий по обороне Мариуполя уничтожил целую батальонно-тактическую группу русских оккупационных войск.

Источник: twitter-страница "Азова"

Дословно: "Азовцы и морпехи продолжают защищать город от вражеских нашествий. В результате боевых действий целые подразделения врага уже почти уничтожены. Так практически прекратила свое существование одна БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России".

Реклама:

Справка: Перед началом вторжения Россия сосредоточила на границах Украины около 90 батальонно-тактических групп, насчитывающих около 150 тысяч военнослужащих.

Предыстория:

  • По состоянию на 11 марта, от рук российских оккупантов в городе погибли более 1500 мирных жителей.
  • Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что вражеская авиация совершает бомбардировки на жилые дома каждые полчаса. Город находится в осаде российских войск, и из-за нехватки лекарств, продуктов питания и питьевой воды в городе началась гуманитарная катастрофа.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: АзовМариупольРосcиябоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Азов
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Бойцы "Азова" показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении
Боевики "ДНР" приговорили двух азовцев к 24 годам колонии, а терробороновца − к 21 году
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: