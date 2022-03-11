Полк "Азов" утверждает, что уничтожил целую БТГр оккупантов под Мариуполем

Полк "Азов" утверждает, что в ходе боевых действий по обороне Мариуполя уничтожил целую батальонно-тактическую группу русских оккупационных войск.

Источник: twitter-страница "Азова"

Дословно: "Азовцы и морпехи продолжают защищать город от вражеских нашествий. В результате боевых действий целые подразделения врага уже почти уничтожены. Так практически прекратила свое существование одна БТГр 102 полка 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил России".

Справка: Перед началом вторжения Россия сосредоточила на границах Украины около 90 батальонно-тактических групп, насчитывающих около 150 тысяч военнослужащих.

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