В Мелитополе, где похитили мэра, депутатша "Оппоблока" просит не сопротивляться оккупантам
Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".
Источник: местное издание "РИА Мелитополь"
Детали: Речь идет о правой руке экс-нардепа Евгения Балицкого (от "Партии регионов") депутате Галине Данильченко ("Оппоблок").
На местном ТВ она уже записала видеообращение к народу, где заявила, что создает комитет народных избранников, который будет руководить Мелитополем.
Прямая речь: "Уважаемые жители Мелитополь и Мелитопольского района. Сейчас нашей основной задачей является подстроить все механизмы под новую действительность, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому.
Несмотря на все наши усилия, в городе все еще есть люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, которые призывают вас к экстремистким действиям. Я вас прошу не поддавайтесь на эти провокации.
Обращаюсь к депутатам. Нас избирали люди и наша свами задача, в первую очередь, заботиться об их благосостоянии. С этой целью сейчас прорабатывается вопрос о создании комитета народных избранников, именно этот комитет будет заниматься всеми админвопросами на территории Мелитополя и Мелитопольского района".
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Местное издание называет Данильченко мелитопольским "гауляйтером" и сообщает, что она уже запланировала 13 марта провести "планерку" с так называемыми "руководителями".
Предыстория:
- 11 марта русские похитили мэра Мелитополя Андрея Федорова на улице. Момент похищения был зафиксирован на камерах внешнего наблюдения.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что к мэру Мелитополя применяют пытки, чтобы он заявил на видео свою поддержку оккупационным властям РФ.
- Перед этим в городе оккупанты раздавали жителям открытки с требованиями капитуляции.
- 12 марта жители города вышли на протесты возле райгосадминистрации с требованием к оккупантам освободить Федорова. Российские захватчики похитили прямо с места протестов активистку Ольгу Гайсумову, которая организовывала протетсные акции в городе.
- Зеленский обратился к мировым лидерам помочь освободить Федорова из плена оккупантов.
- 7 марта русские военные убили поселкового голову Гостомеля Юрия Прилипко, когда он раздавал гуманитарную помощь жителям, оказавшимся в осаде российских оккупационных войск. Когда священник пошел забирать тело погибшего Прилипка, он узнал, что русские оккупанты заминировали тело убитого поселкового головы.