"Русская традиция": посол ЕС прокомментировал попытки Кремля создать "ХНР" в Херсоне

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заверил, что ЕС осознает искусственность попыток России создать фейковую республику в оккупированном Херсоне.

Об этом говорится в его твите по поводу развития событий на юге Украины.

"Надо пристально следить за Херсоном", - подчеркнул он.

Посол считает, что сейчас Россия пытается подтасовать факты для того, чтобы замаскировать агрессию и свои попытки поделить Украину.

"Попытки создать любые "народные республики", "ХНР" или что угодно вполне соответствуют российской/советской столетней традиции создания якобы "политических" фактов, чтобы получить якобы "юридическую" основу для дальнейшей агрессии или разделения (страны)", - написал дипломат.

Как известно, в субботу Херсонский облсовет на экстренном заседании, состоявшемся, несмотря на оккупацию территории, отверг идею создания "ХНР".