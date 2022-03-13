Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Русская традиция": посол ЕС прокомментировал попытки Кремля создать "ХНР" в Херсоне

"Европейская правда"Воскресенье, 13 марта 2022, 09:09

Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заверил, что ЕС осознает искусственность попыток России создать фейковую республику в оккупированном Херсоне.

Об этом говорится в его твите по поводу развития событий на юге Украины.

"Надо пристально следить за Херсоном", - подчеркнул он.

Реклама:

Посол считает, что сейчас Россия пытается подтасовать факты для того, чтобы замаскировать агрессию и свои попытки поделить Украину.

"Попытки создать любые "народные республики", "ХНР" или что угодно вполне соответствуют российской/советской столетней традиции создания якобы "политических" фактов, чтобы получить якобы "юридическую" основу для дальнейшей агрессии или разделения (страны)", - написал дипломат.

Как известно, в субботу Херсонский облсовет на экстренном заседании, состоявшемся, несмотря на оккупацию территории, отверг идею создания "ХНР".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Херсонская областьРосcияоккупацияЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Херсонская область
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Украине вернули 11 детей, которых россияне держали на оккупированной части Херсонщины
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Последние новости
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
Все новости...
Реклама: