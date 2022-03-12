Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення "ХНР"

Субота, 12 березня 2022, 20:22
Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення ХНР
фото: Херсонська облрада

Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення "ХНР".

Джерело: депутат обласної ради Сергій Рибалко, Суспільне Херсон, Херсонська облрада

Дослівно: "Відбулось екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати прийняли звернення про те, що "Херсонщина - це Україна" і жодної псевдореспубліки на території області не буде".

Реклама:

Оновлено. На сайті Херсонської обласної ради опублікували звернення депутатів VIII скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та всього українського народу щодо бутафорського "референдуму" за "народну республіку" в Херсонській області.

У зверненні, зокрема, йдеться:

"Зараз Україною шириться інформація щодо проведення 13 березня 2022 року в Херсоні так званого "референдуму" за створення в Херсонській області "народної республіки".

ВІДЕО ДНЯ

Херсонщина була, є та буде невід’ємною частиною єдиної держави – України.

Ми, депутати Херсонської обласної ради VIII скликання,  як представники спільних інтересів територіальних громад Херсонської області запевняємо, що Херсонщина – це частина суверенної та унітарної України. Ніякі інші сценарії не підтримуються ані мешканцями області, ані представниками депутатського корпусу обласної ради, ані законно обраною народом місцевої влади.

Депутати Херсонської обласної ради VІІІ скликання ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: "Руський воєнний корабль, іди на…".

Херсонщина не скорена та протистоїть загарбнику. Наші серця б’ються в такт зі всією Україною, яка боронить себе від окупантів. Херсон – це Україна! Ми – це Україна. Україна – суверенна та єдина. Від сходу до заходу, від півдня до півночі. Все інше це провокація та підлі інсинуації ворога".

Що передувало: Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Після того, як у Херсон тимчасово зайшли окупанти у місті та області регулярно відбуваються акції проти окупантів. 

У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага. 

Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
08:57
фотоМолдова проводить військові навчання поблизу Придністров'я
08:40
фотоОкупанти наростили кількість ударів по Запорізькій області, є поранені цивільні
08:23
На фронті знищені ще 1250 росіян, 19 їхніх танків та 37 артсистем
07:51
фото, відеоНа Одещині збитий дрон впав на приватний будинок і вибухнув. Загинув чоловік
07:37
За добу на фронті відбулось 89 бойових зіткнень, окупанти наступають на шести напрямках − Генштаб
07:10
На півдні Сектора Гази загинув французький дипломат – МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: