Херсонська облрада на екстреному засіданні відкинула ідею створення "ХНР".

Джерело: депутат обласної ради Сергій Рибалко, Суспільне Херсон, Херсонська облрада

Дослівно: "Відбулось екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. 44 депутати прийняли звернення про те, що "Херсонщина - це Україна" і жодної псевдореспубліки на території області не буде".

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Оновлено. На сайті Херсонської обласної ради опублікували звернення депутатів VIII скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та всього українського народу щодо бутафорського "референдуму" за "народну республіку" в Херсонській області.

У зверненні, зокрема, йдеться:

"Зараз Україною шириться інформація щодо проведення 13 березня 2022 року в Херсоні так званого "референдуму" за створення в Херсонській області "народної республіки".

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Херсонщина була, є та буде невід’ємною частиною єдиної держави – України.

Ми, депутати Херсонської обласної ради VIII скликання, як представники спільних інтересів територіальних громад Херсонської області запевняємо, що Херсонщина – це частина суверенної та унітарної України. Ніякі інші сценарії не підтримуються ані мешканцями області, ані представниками депутатського корпусу обласної ради, ані законно обраною народом місцевої влади.

Депутати Херсонської обласної ради VІІІ скликання ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам: "Руський воєнний корабль, іди на…".

Херсонщина не скорена та протистоїть загарбнику. Наші серця б’ються в такт зі всією Україною, яка боронить себе від окупантів. Херсон – це Україна! Ми – це Україна. Україна – суверенна та єдина. Від сходу до заходу, від півдня до півночі. Все інше це провокація та підлі інсинуації ворога".

Що передувало: Окупанти у Херсонській області телефонують депутатам місцевої Обласної ради і пропонують співпрацювати. Вони задумали провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки".

Після того, як у Херсон тимчасово зайшли окупанти у місті та області регулярно відбуваються акції проти окупантів.

У місті перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем росіян.

Мер Херсона Ігор Колихаєв заявив, що російські війська не пропускають у місто фури з гуманітарною допомогою.

Водночас, росіянам не вдалося відзняти відео, де херсонці "щасливо" зустрічають окупантів та розбирають гумдопомогу від ворога. Українці вийшли у місто із українськими прапорами та відмовилися приймати товари від росіян.

Президент Володимир Зеленський подякував гордим українцям, котрі опинилися в окупації, проте не зрадили інтереси держави, а показали ворогу, що таке гордість та самоповага.