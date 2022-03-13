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Киев сделал запас продуктов на 2 недели

Ирина БалачукВоскресенье, 13 марта 2022, 12:09
Фото pixabay.com

В столице сформировали 2-недельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян, оставшихся в городе, на случай возможной блокады.

Источник: КГГА в Telegram

Дословно КГГА: "Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те два миллиона киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся наедине в случае ухудшения ситуации".

Детали: Сообщается, что власти и бизнес сделали все для того, чтобы магазины и аптеки работали, и чтобы цены в них сохранялись на доступном уровне.

КГГА поблагодарила украинских и зарубежных партнеров, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить крупные и маленькие магазины необходимыми товарами.

Городские власти напомнили, что в столице выплачивают зарплаты и пенсии, и призвали жителей оплачивать коммунальные услуги и помогать тем, кто рядом.

Темы: Киеввойнапродукты
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