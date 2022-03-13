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Путин спрятал в Калининграде свою яхту, сбежавшую из Гамбурга

Михаил ТкачВоскресенье, 13 марта 2022, 12:25
Яхта Graceful

Яхта Graceful, принадлежащая российскому президенту Владимиру Путину, 9 февраля добралась до города Калининграда Российской федерации и с тех пор находится на реке Прегель.

Источник: Marine Traffic

Детали: 7 февраля немецкое издание Bild писало, что роскошная яхта Graceful, принадлежащая российскому президенту Владимиру Путину, сбежала из порта Гамбурга, в котором находилась несколько месяцев. "Это действительно было бегство в страхе перед конфискацией", – отмечает издание.

82-метровая яхта была построена в 2014 году почти за 87 миллионов евро. 

Она находилась в Гамбурге несколько месяцев. За это время на ней установили два новых балкона.

Яхта вышла из порта Гамбурга 7 февраля 2022 года на рассвете.

 

Через 13 часов роскошная яхта отправилась по Кильскому каналу, направляясь к Балтийскому морю и России.

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Яхта уже больше месяца находится на реке Преголя у дачного поселка Прегольский в западной части Калининграда.

 
 
 
 

Напомним: Суперяхта "Шехерезада", которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину и сейчас стоит у итальянских берегов, летом 2021 года заходила на неделю в Сочи.

Темы: Путинсанкции
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