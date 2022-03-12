"Украинская правда" исследовала маршруты "яхты Путина"
Суперяхта "Шехерезада", которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину и сейчас стоит у итальянских берегов, летом 2021 года заходила на неделю в Сочи.
Источник: данные трекингового сервиса Marine traffic
Детали: Ранее "The New York Times" сообщила, что американские чиновники допускают, что суперяхта "Шехерезада" стоимостью 700 млн долларов может быть связана с президентом РФ Владимиром Путиным.
Спецслужбы США не сделали окончательных выводов по поводу права собственности на яхту "Шехерезада", но американские чиновники заявили, что есть признаки того, что она связана с Путиным.
"Украинская правда" исследовала передвижение этой яхты за прошлый год.
Согласно данным Marine traffic, Шехерезада была в Сочи 7 дней, с 1 по 7 июля 2021 года. Это может свидетельствовать в пользу версии, что яхта принадлежит Путину.
В марте 2021 года "Шехерезада" находилась в том же порту Marina Di Carrara возле городка Дженоа, где находится сейчас.
1 июня 2021 года "Шехерезада" вышла из итальянского порта Marina Di Carrara и зашла в Черногорию 4 июня, яхта находилась в Черногории с 4 по 12 июня.
13 июня прошлого года суперяхта пришла в греческую Кефалонию и пошла назад,
26 июня "Шехерезада" посетила побережье Черногории и хорватский Дубровник – и пошла в российский Сочи.
7 июля 2021 года яхта вышла из Сочи, 8 июля была в турецком Стамбуле, а 10 августа зашла в черногорский город Тиват.
13 августа яхта прибыла в Дубровник.
1 сентября "Шехерезада" вышла из Черногории, 4 сентября пришла в Италию – и с тех пор находится там в порту Marina Di Carrara.
Порт Marina Di Carrara расположен в итальянской Тоскане.
"Шехерезада" проходит ремонт в Марина-ди-Каррара и в начале этой недели находилась в сухом доке.
Капитан "Шехеразады" Гай Беннет-Пирс заявлял, что Путин не является владельцем суперяхты и никогда не был на ней, но назвать владельца отказался.
Итальянские власти заявили, что внимательно изучают "Шехерезаду", финансовая полиция Италии соберет доказательства и передаст их правительственному комитету, который потом решит, связано ли право собственности или пользование судном с кем-либо из санкционного списка.
Предыстория:
- 7 февраля немецкое издание Bild сообщило, что роскошную яхту "Graceful", принадлежащую российскому президенту Владимиру Путину, вывели из порта Гамбурга во избежание ее конфискации.
- 28 февраля проект Михаила Ходорковского "Фактор" показал это драгоценное судно Путина, которое президенту РФ якобы подарил олигарх Роман Абрамович.
- В начале марта немецкие власти конфисковали в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции Евросоюза, а и Италии попали под арест яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.
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