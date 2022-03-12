"Украинская правда" исследовала маршруты "яхты Путина"

Суперяхта "Шехерезада", которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину и сейчас стоит у итальянских берегов, летом 2021 года заходила на неделю в Сочи.

Источник: данные трекингового сервиса Marine traffic

Детали: Ранее "The New York Times" сообщила, что американские чиновники допускают, что суперяхта "Шехерезада" стоимостью 700 млн долларов может быть связана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецслужбы США не сделали окончательных выводов по поводу права собственности на яхту "Шехерезада", но американские чиновники заявили, что есть признаки того, что она связана с Путиным.

"Украинская правда" исследовала передвижение этой яхты за прошлый год.

Согласно данным Marine traffic, Шехерезада была в Сочи 7 дней, с 1 по 7 июля 2021 года. Это может свидетельствовать в пользу версии, что яхта принадлежит Путину.

В марте 2021 года "Шехерезада" находилась в том же порту Marina Di Carrara возле городка Дженоа, где находится сейчас.

1 июня 2021 года "Шехерезада" вышла из итальянского порта Marina Di Carrara и зашла в Черногорию 4 июня, яхта находилась в Черногории с 4 по 12 июня.

13 июня прошлого года суперяхта пришла в греческую Кефалонию и пошла назад,

26 июня "Шехерезада" посетила побережье Черногории и хорватский Дубровник – и пошла в российский Сочи.

7 июля 2021 года яхта вышла из Сочи, 8 июля была в турецком Стамбуле, а 10 августа зашла в черногорский город Тиват.

13 августа яхта прибыла в Дубровник.

1 сентября "Шехерезада" вышла из Черногории, 4 сентября пришла в Италию – и с тех пор находится там в порту Marina Di Carrara.

Порт Marina Di Carrara расположен в итальянской Тоскане.

"Шехерезада" проходит ремонт в Марина-ди-Каррара и в начале этой недели находилась в сухом доке.

Капитан "Шехеразады" Гай Беннет-Пирс заявлял, что Путин не является владельцем суперяхты и никогда не был на ней, но назвать владельца отказался.

Итальянские власти заявили, что внимательно изучают "Шехерезаду", финансовая полиция Италии соберет доказательства и передаст их правительственному комитету, который потом решит, связано ли право собственности или пользование судном с кем-либо из санкционного списка.

Предыстория:

7 февраля немецкое издание Bild сообщило, что роскошную яхту "Graceful", принадлежащую российскому президенту Владимиру Путину, вывели из порта Гамбурга во избежание ее конфискации.

28 февраля проект Михаила Ходорковского "Фактор" показал это драгоценное судно Путина, которое президенту РФ якобы подарил олигарх Роман Абрамович.

В начале марта немецкие власти конфисковали в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции Евросоюза, а и Италии попали под арест яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

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