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"Украинская правда" исследовала маршруты "яхты Путина"

Михаил Ткач, Елена РощинаСуббота, 12 марта 2022, 17:59
Яхта "Шехерезада", MarineTraffic.com

Суперяхта "Шехерезада", которая может принадлежать президенту России Владимиру Путину и сейчас стоит у итальянских берегов, летом 2021 года заходила на неделю в Сочи.

Источник: данные трекингового сервиса Marine traffic

Детали: Ранее "The New York Times" сообщила, что американские чиновники допускают, что суперяхта "Шехерезада" стоимостью 700 млн долларов может быть связана с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецслужбы США не сделали окончательных выводов по поводу права собственности на яхту "Шехерезада", но американские чиновники заявили, что есть признаки того, что она связана с Путиным.

"Украинская правда" исследовала передвижение этой яхты за прошлый год.

 

Согласно данным Marine traffic, Шехерезада была в Сочи 7 дней, с 1 по 7 июля 2021 года. Это может свидетельствовать в пользу версии, что яхта принадлежит Путину.

В марте 2021 года "Шехерезада" находилась в том же порту Marina Di Carrara возле городка Дженоа, где находится сейчас.

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1 июня 2021 года "Шехерезада" вышла из итальянского порта Marina Di Carrara и зашла в Черногорию 4 июня, яхта находилась в Черногории с 4 по 12 июня.

13 июня прошлого года суперяхта пришла в греческую Кефалонию и пошла назад,

26 июня "Шехерезада" посетила побережье Черногории и хорватский Дубровник – и пошла в российский Сочи.

 

7 июля 2021 года яхта вышла из Сочи, 8 июля была в турецком Стамбуле, а 10 августа зашла в черногорский город Тиват.

13 августа яхта прибыла в Дубровник.

1 сентября "Шехерезада" вышла из Черногории, 4 сентября пришла в Италию – и с тех пор находится там в порту Marina Di Carrara.

 

Порт Marina Di Carrara расположен в итальянской Тоскане.

 

"Шехерезада" проходит ремонт в Марина-ди-Каррара и в начале этой недели находилась в сухом доке.

Капитан "Шехеразады" Гай Беннет-Пирс заявлял, что Путин не является владельцем суперяхты и никогда не был на ней, но назвать владельца отказался.

Итальянские власти заявили, что внимательно изучают "Шехерезаду", финансовая полиция Италии соберет доказательства и передаст их правительственному комитету, который потом решит, связано ли право собственности или пользование судном с кем-либо из санкционного списка.

Предыстория:

  • 7 февраля немецкое издание Bild сообщило, что роскошную яхту "Graceful", принадлежащую российскому президенту Владимиру Путину, вывели из порта Гамбурга во избежание ее конфискации.
  • 28 февраля проект Михаила Ходорковского "Фактор" показал это драгоценное судно Путина, которое президенту РФ якобы подарил олигарх Роман Абрамович.
  • В начале марта немецкие власти конфисковали в Гамбурге яхту Dilbar российского миллиардера Алишера Усманова, попавшего под санкции Евросоюза, а и Италии попали под арест яхты российских олигархов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Знать больше: "Русский корабель иди на х*й". УП нашла в Европе яхты российских олигархов

Темы: ПутинИталия
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